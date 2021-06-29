Украинец потерял сознание

Инцидент произошел на пляже озера Стшешинского. Неизвестный мужчина начал кричать группе украинцев, чтобы те убирались прочь.

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Он ударил одного из них ногой по голове так, что тот потерял сознание. После нападения "герой" начал убегать, но другим отдыхающим его удалось поймать,

– рассказал очевидец происшествия.

По его словам, агрессивный мужчина был пьян и искал повода. Когда он услышал, что компания разговаривает на украинском, то пристал к парням.

Отдыхающие вызвали на место происшествия водную полицию. Правоохранители прибыли на лодке и оказали первую помощь пострадавшему. Далее его передали медикам.

"В какой-то момент он очнулся и рассказал, что на него напал мужчина, выкрикивая лозунги на основе национальности", – рассказала Марта Мруз из полиции Познани.

Сейчас нападающий находится под стражей. 28 июня его должны были допросить и предъявить обвинение.

Нападения на украинцев в Польше

Такой инцидент в Польше не первый. Нападения на украинцев на почве национальной ненависти случались и раньше: