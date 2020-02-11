В Польше из-за национальности жестоко избили украинцев

В польском городе Торунь группа поляков избила 5 иностранцев, среди которых были граждане Украины, Беларуси и России, выкрикивая оскорбительные лозунги из-за национальности пострадавших. Для нападающих даже не составило особого труда побить женщину, которая была среди пострадавших.

Местная полиция ищет семь человек, причастных к нападению, сообщает издание Polsat News.

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Правоохранители считают, что нападение произошло на национальной почве. Полиция также ищет людей, которые могут помочь в установлении деталей подозреваемых, а также свидетелей инцидента.

Лица пяти из семи нападавших были заметны на камерах наблюдения. Там также заметно, что иностранцев не только били, но и оскорбляли. В частности, нападавшие выкрикивали, что "Польша для поляков", а также "Иб*ие украинцы".

На инцидент уже отреагировал президент города Торунь Михал Залески. Он в своем фейсбуке заявил, что избиение иностранцев – это акт бандитизма и ненавистного поведения, которому не может быть места.

Я решительно осуждаю такое поведение! Надеюсь, что полиция быстро установит виновных, а суд накажет их, что послужит примером для других. Нулевая толерантность к бандитам!

– заявил Залески.

Сейчас жизням пострадавших ничего не угрожает, но все они с различными травмами попали в больницу. У одного из пострадавших поврежден череп.

В сети уже опубликовали фото нападавших: