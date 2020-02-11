У Польщі через національність жорстоко побили українців

У польському місті Торунь група поляків побила 5 іноземців, серед яких були громадяни України, Білорусі і Росії, вигукуючи образливі гасла через національність потерпілих. Для нападників навіть не склало особливих труднощів побити жінку, яка була серед постраждалих.

Місцева поліція шукає сімох осіб, причетних до нападу, повідомляє видання Polsat News.

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Правоохоронці вважають, що напад відбувся на національному підґрунті. Поліція також шукає людей, які можуть допомогти у встановленні деталей підозрюваних, а також свідків інциденту.

Обличчя п'яти з семи нападників були помітні на камерах спостереження. Там також помітно, що іноземців не лише били, а й ображали. Зокрема, нападники вигукували, що "Польща для поляків", а також "Іб*ти українців".

На інцидент вже відреагував президент міста Торунь Міхал Залеські. Він у своєму фейсбуці заявив, що побиття іноземців – це акт бандитизму та ненависної поведінки, якій не може бути місця.

Я рішуче засуджую таку поведінку! Сподіваюся, що поліція швидко встановить винних, а суд покарає їх, що послужить прикладом для інших. Нульова толерантність до бандитів!

– заявив Залеські.

Наразі життю постраждалих нічого не загрожує, але усі вони з різними травмами потрапили до лікарні. В одного з постраждалих пошкоджено череп.

У мережі вже опублікували фото нападників: