Українець втратив свідомість

Інцидент трапився на пляжі озера Стшешинського. Невідомий чоловік почав кричати групі українців, аби ті забиралися геть

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Він вдарив одного з них ногою по голові так, що той втратив свідомість. Після нападу "герой" почав тікати, але іншим відпочивальникам його вдалося упіймати,

– розповів очевидець події.

За його словами, агресивний чоловік був п'яний і шукав приводу. Коли він почув, що компанія розмовляє українською, то причепився до хлопців.

Відпочивальники викликали на місце події водну поліцію. Правоохоронці прибули на човні та надали першу допомогу постраждалому. Далі його передали медикам.

"У якийсь момент він опритомнів і пояснив, що на нього напав чоловік, вигукуючи гасла на основі національності", – розповіла Марта Мруз з поліції Познані.

Наразі нападник перебуває під вартою. 28 червня його мали допитати і висунути звинувачення.

Напади на українців у Польщі

Такий інцидент у Польщі не перший. Напади на українців на ґрунті національної ненависті траплялися і раніше: