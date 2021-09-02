Через смерть українця Дмитра Никифоренка консульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями. Про це 24 каналу повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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"Перевищення повноважень"

Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє із польськими слідчими. Дипломати також підтримують зв'язок із його рідними. Зокрема, у Вроцлаві зараз перебуває український консул для ознайомлення із ходом розслідування.

МЗС також очікує від окружної прокуратури міста Свидниця, яка здійснює процесуальне керівництво справою, результатів судово-медичних експертиз. Наразі мовиться про те, що поліцейські "перестаралися" при затриманні.

Одна із версій слідства – перевищення повноважень працівниками поліції. Докладемо максимальних зусиль, аби всі обставини смерті нашого громадянина були з'ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності,

– розповів речник МЗС.

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