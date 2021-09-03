Посол Украины в Польше Андрей Дешица сообщил, что расследование смерти Никифоренко находится на контроле украинских дипломатических органов. В частности, речь идет о генконсульстве Украины в Кракове.

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Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого следствия, привлечении причастных лиц к ответственности и информирование украинской стороны об этом происшествии,

– подчеркнул Дешица.

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Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что сейчас устанавливают детали смерти Никифоренко. Во Вроцлав прибыл украинский консул, который должен ознакомиться с ходом расследования.

Одной из версий следствия является превышение полномочий со стороны польских правоохранителей.

Заметьте! По данным СМИ, перед смертью Никифоренко могли пытать. Сразу 6 правоохранителей били и душили задержанного украинца.

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