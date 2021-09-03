Посол України в Польщі Андрій Дешиця повідомив, що розслідування смерті Никифоренка перебуває на контролі українських дипломатичних органів. Зокрема, мовиться про Генконсульство України у Кракові.

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Ми готуємо і найближчим часом направимо ноту з проханням щодо проведення неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності й інформування української сторони про цю надзвичайну подію,

– наголосив Дешиця.

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Пресслужба Міністерства закордонних справ України повідомила, що наразі встановлюють деталі смерті Никифоренка. До Вроцлава прибув український консул, який має ознайомитися з ходом розслідування.

Однією з версій слідства є перевищення повноважень з боку польських правоохоронців.

Зауважте! За даними ЗМІ, перед смертю Никифоренка могли катувати. Відразу 6 правоохоронців били й душили затриманого українця.

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