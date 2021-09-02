Найважливіші новини України та світу за середу, 1 вересня:

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Ураган Іда накрив Нью-Йорк

Джерело: Spectrum News NY1

Станом на 2 вересня потужний ураган дійшов до Нью-Йорка. Злива тривала багато годин поспіль і затопила вулиці та перші поверхи будівель. В епіцентрі негоди опинилися Манхеттен, Бруклін і Нью-Джерсі.

На території Центрального парку зафіксували рекордні 3,15 дюйма опадів за годину.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив про "рекордні опади та підтоплення". У місті мер ввів режим надзвичайної ситуації. Окрім того його запровадили також на території усього штату.

Губернаторка Кеті Хокул закликала людей не легковажити власною безпекою та не виходити на вулицю без потреби. Окрім того, політикиня попросила місцевих жителів не сідати за кермо.

У мережі люди діляться відео з затоплених автомобілів та будівель.

Зауважте! Кількість жертв у Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Пенсильванії зросла до 14 людей. Більшість людей загинули через підтоплення підвальних квартир. Відомо, що серед жертв у Нью-Йорку є 2-річна дитина.

Ураган Іда: головне

Ураган Іда накрив узбережжя США 29 серпня. Вже наступного дня Джо Байден повідомив, що наслідки стихії будуть руйнівними.

За словами президента США, федеральна влада вже тоді почала готуватися до найгіршого.

На території Луїзіани Байден ввів режим надзвичайної ситуації.

Іда навіть змінила напрямок течії річки Міссісіпі.

Представник Геологічної служби Скотт Пер'єн заявив, що востаннє таке бачили під час урагану Катріна – найпотужнішого в історії США.

Щоб врятуватися, люди навіть облаштовували тимчасові сховища на дахах.

Ураган Іда накрив Бруклін: дивіться відео

Життя Нью-Йорка завмерло через негоду: дивіться відео

Вода затопила перші поверхи будівель: дивіться відео

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Медведчука залишили під домашнім арештом

Джерело: 24 канал

Печерський районний суд Києва продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід ще на 60 діб. Під домашнім арештом проросійський політик перебуватиме щонайменше до 31 жовтня 2021 року.

Куму Путіна інкримінують державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів на території тимчасово окупованого Криму.

Офіс Генпрокурора завершив розслідування про держзраду

Підозру Медведчуку генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала ще навесні 2021 року.

У серпні вона повідомила, що розслідування щодо ймовірної держзради Медведчука вже завершене.

Коли нардеп та його захисники ознайомляться з матеріалами, справу передадуть до суду.

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МЗС з'ясовує обставини загибелі українця у Польщі

Джерело: 24 канал

У Міністерстві закордонних справ розповіли, що встановлюють деталі загибелі українця Дмитра Никифоренка у Польщі. Чоловік помер після того, як його затримала поліція.

Наразі Генеральне консульство України в Кракові співпрацює із польськими слідчими, щоб встановити обставини трагедії.

Окрім того, у Вроцлаві перебуває український консул. Він має ознайомитися з ходом розслідування.

Одна із версій слідства – перевищення повноважень працівниками поліції. Докладемо максимальних зусиль, аби всі обставини смерті нашого громадянина були з'ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності,

– розповів речник МЗС.

Дипломати підтримують зв'язок з рідними загиблого.

ЗМІ повідомили про катування

За даними ЗМІ, упродовж години після затримання чоловіка катували. На українця накинулися відразу 6 правоохоронців. Вони били свою жертву кулаками та кийком, а також душили.

У ситуацію втрутився медик. Однак врятувати Никифоренка вже не вдалося.

Смерть українця у Польщі: головне

Дмитра Никифоренка затримали у липні 2021 року. Чоловік повертався після зустрічі з приятелями. За даними правоохоронців, він начебто перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Водій висадив чоловіка з автобуса та викликав рятувальників. Ті своєю чергою зателефонували правоохоронцям.

Водночас камери в автобусі та на вулиці не показали, що Никифоренко нібито неадекватно поводився.

Через декілька годин після затримання чоловік помер.

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Коли в Україні випаде перший сніг

Джерело: УНІАН

В Українському гідрометеорологічному інституті НАН розповіли, що так зване передзим'я може розпочатися вже у жовтні. Загалом цей місяць буде прохолоднішим, аніж листопад.

В цьому році, якщо друга половина жовтня ознаменується негативними температурами, ми побачимо сніг з дощем, може утворитися сніговий покрив,

– мовиться у повідомленні.

За даними фахівців, у листопаді та грудні температура повітря може підніматися вище нуля. Раніше в Україні фіксували плавний перехід від літа до зими. Водночас ситуація змінилася.