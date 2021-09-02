Обшукують кабінет міського голови Олександра Мамая та начальника управління з питань містобудування та архітектури Полтавської громади Миколи Шевельова. Про це розповіла речниця СБУ у Полтавській області Інна Усова.

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Усова зазначала пізніше надати інформацію, чому в міськраді відбуваються обшуки. У пресслужбі ради поки події не коментують.

До речі, місцеве видання "Полтавщина" пише про затримання голови фракції "За Майбутнє" Євгена Диканя.

Обшуки СБУ: останні новини

СБУ у серпні ліквідувала злочинне угрупування, яке займалося рекетом й погрожувало харківським бізнесменам. До групи належали майже 50 осіб, а обсяг прибутку становив понад 1 мільйон гривень щомісяця. Перед тим у фігурантів провели обшуки.

СБУ обшукала осередок, який нібито контролював нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива. Слідчі знайшли там зброю, методички та чималу партію марихуани.

У червні з обшуками прийшли до засновників "Партії Шарія". Знайшли комп'ютери, мобільні термінали, печатку "Партії Шарія" та банківські карти. У вінницькій типографії вилучили листівки антиконституційного характеру.

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