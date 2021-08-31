Початок антитерористичних навчань запланований на 7 вересня. Вони пройдуть в умовах максимально наближених до реальних.

До теми Уряд погодив законопроєкт, що дозволить СБУ визнавати організації терористичними

Через навчання СБУ можливе обмеження руху

Водночас використовуватимуть спеціальну техніку та озброєння. Через це можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту.

За інформацією видання, в СБУ також просили, аби громадяни мали біля себе документи та попередили про огляд автомобілів. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства та з дотриманням прав і свобод людини.

Антитерористичні навчання СБУ: останні новини