Затримувати умовного противника у Краматорську допомагали бійці спецпідрозділу "Альфа" і нацгвардійці. На виїзді з міста встановили додатковий блок-пост, де поліцейські зупиняли підозрілі автівки, перевіряли документи.

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За сценарієм, відпрацьовували затримання умовних диверсантів, що не зупинилися після сигналу поліцейського та прямували трасою до сусіднього Слов'янська. На в'їзді до міста на них чекав спецпідрозділ "Альфа", який швидко та злагоджено затримував зловмисника.

Навчання минули успішно

У навчальному автомобілі було 2 зловмисники. Їх затримали, поклали обличчям до асфальту та обшукали автомобіль за допомогою службової собаки. Знайшли зброю та вибухівку. Після цього людей посадили в спеціальний транспорт.

Ще однією точкою став залізничний вокзал Слов'янська. За легендою, сюди о 12:10 із Києва прибув швидкісний потяг з диверсантами, які хотіли вчинити провокації в місті.

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З потяга виходили пасажири. Спецпризначенці були напоготові й вирішили затримати зловмисника вже на виході з вокзалу посеред натовпу. На руки одягли кайдани та обшукали портфель. Серед особистого майна знайшли гранату.

"Затримали умовного диверсанта, вилучили у нього боєприпаси та доставили до умовного місця. На сьогодні навчання минули успішно, досягли свого успіху", – розповів працівник Служби безпеки України.

На меті – запобігти тероризму

Цього разу до навчань долучились понад 200 співробітників силових структур і відомств Донеччини. Також було понад 50 одиниць техніки.

"Ми намагаємося відпрацювати злагоджену роботу усіх суб'єктів антитерористичної діяльності у регіоні, виявляти свої недоліки. Виправити, щоб у разі дійсно диверсійної загрози могли найкраще відпрацювати ці заходи", – пояснила речниця СБУ у Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа.

Силову фазу навчань розрахували на тиждень. Проте поліція щодня несе посилене патрулювання населених пунктів області, в частині якої триває війна.

Як минули антитерористичні навчання в Краматорську: дивіться відео