Задерживать условного противника в Краматорске помогали бойцы спецподразделения "Альфа" и нацгвардейцы. На выезде из города установили дополнительный блокпост, где полицейские останавливали подозрительные машины, проверяли документы.

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По сценарию, отрабатывали задержание условных диверсантов, которые не остановились после сигнала полицейского и направлялись по трассе в соседний Славянск. На въезде в город их ждало спецподразделение "Альфа", которое быстро и слаженно задержало злоумышленников.

Учения прошли успешно

В учебном автомобиле было 2 злоумышленника. Их задержали, положили лицом к асфальту и обыскали автомобиль с помощью служебной собаки. Нашли оружие и взрывчатку. После этого людей посадили в специальный транспорт.

Еще одной точкой стал железнодорожный вокзал Славянска. По легенде, сюда в 12: 10 из Киева прибыл скоростной поезд с диверсантами, которые хотели совершить провокации в городе.

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Из поезда выходили пассажиры. Спецназовцы были начеку и решили задержать злоумышленника уже на выходе с вокзала посреди толпы. На руки надели наручники и обыскали портфель. Среди личного имущества нашли гранату.

"Задержали условного диверсанта, изъяли у него боеприпасы и доставили к условному месту. На сегодня учения прошли успешно, достигли своего успеха", – рассказал работник Службы безопасности Украины.

Цель – предотвратить терроризм

На этот раз к учениям присоединились более 200 сотрудников силовых структур и ведомств Донецкой области. Также было более 50 единиц техники.

"Мы пытаемся отработать слаженную работу всех субъектов антитеррористической деятельности в регионе, выявлять свои недостатки. Исправить, чтобы в случае действительно диверсионной угрозы могли лучше отработать эти меры", – пояснила пресс-секретарь СБУ в Донецкой и Луганской областях Галина Прищепа.

Силовую фазу учений рассчитали на неделю. Однако полиция ежедневно несет усиленное патрулирование населенных пунктов области, в части которой идет война.

Как прошли антитеррористические учения в Краматорске: смотрите видео