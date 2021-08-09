Главная задача сил территориальной обороны – остановить наступление оккупационных сил врага. Или сделать невозможным их быстрое продвижение вглубь Киева и дождаться подкрепления.

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"Наша задача взять под контроль территории, коммуникации и создать условия такие, чтобы регулярные военные части могли комфортно зайти на эту территорию и готовиться к отражению вооруженной агрессии против регулярных воинских частей противника", – пояснил командующий территориальной обороны сухопутных войск Анатолий Баргилевич.

В Киеве начались учения сил территориальной обороны

По легенде, вражеские войска подошли вплотную к Киеву со стороны Новых Петровцов. Бойцы теробороны принимают этот бой в защитных сооружениях, которые заранее обустроили, и стараются не допустить продвижение вражеских войск на улицы города.

Командиры уверяют, эффективность от таких занятий возрастает. Ведь не все резервисты имеют предварительный военный опыт.

військові навчання тероборони
Военные учения сил территориальной обороны / Фото пресс-службы МВД

Далее силы теробороны отражали атаки врага на один из объектов критической инфраструктуры. Говорится о Киевской тепловой электростанции, которая обеспечивает город электроэнергией.

Атакуя киевскую ТЭЦ, боевики уже действовали более тактически и хитрее. Сначала устроили пожар, чтобы отвлечь украинских военных и захватить здание. Впрочем, на помощь пришли дополнительные силы резервистов.

В завершение учебного дня силы теробороны, совместно с полицией и Нацгвардией, отработали противодействие врагу. Аналогичное оккупации Крыма, Донецкой и Луганской областей в 2014 году, когда российские оккупанты захватили главные административные здания.

Украинские бойцы успешно отразили попытку сепаратистов захватить Соломенскую РГА. По словам военных, с момента, как в апреле 2021 года россияне подвели свою стотысячную армию к украинским границам, количество желающих пополнить ряды теробороны стремительно увеличивается.

Из 155 человек, 23 вообще только несколько дней назад принесли присягу на верность украинскому народу. То есть это люди, которые были с низкой подготовкой, но у них есть мотивация и желание,
– подчеркнул военный комиссар города Киева Сергей Клявлин.

Впрочем пополняют ряды не только новички. К силам теробороны присоединяются те, кто уже защищал Украину от российских оккупантов.

Учения продлятся до 13 августа и будут проходить на 6 локациях. Киевлян призывают не переживать из-за выстрелов и взрывов, ведь таким образом резервисты учатся защищать людей в случае нападения вероятного противника.

військові навчання тероборони
Военные учения теробороны продлятся до 13 августа / Скриншот с видео 24 канала