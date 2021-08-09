Главная задача сил территориальной обороны – остановить наступление оккупационных сил врага. Или сделать невозможным их быстрое продвижение вглубь Киева и дождаться подкрепления.

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"Наша задача взять под контроль территории, коммуникации и создать условия такие, чтобы регулярные военные части могли комфортно зайти на эту территорию и готовиться к отражению вооруженной агрессии против регулярных воинских частей противника", – пояснил командующий территориальной обороны сухопутных войск Анатолий Баргилевич.

В Киеве начались учения сил территориальной обороны

По легенде, вражеские войска подошли вплотную к Киеву со стороны Новых Петровцов. Бойцы теробороны принимают этот бой в защитных сооружениях, которые заранее обустроили, и стараются не допустить продвижение вражеских войск на улицы города.

Командиры уверяют, эффективность от таких занятий возрастает. Ведь не все резервисты имеют предварительный военный опыт.



Военные учения сил территориальной обороны / Фото пресс-службы МВД

Далее силы теробороны отражали атаки врага на один из объектов критической инфраструктуры. Говорится о Киевской тепловой электростанции, которая обеспечивает город электроэнергией.

Атакуя киевскую ТЭЦ, боевики уже действовали более тактически и хитрее. Сначала устроили пожар, чтобы отвлечь украинских военных и захватить здание. Впрочем, на помощь пришли дополнительные силы резервистов.

В завершение учебного дня силы теробороны, совместно с полицией и Нацгвардией, отработали противодействие врагу. Аналогичное оккупации Крыма, Донецкой и Луганской областей в 2014 году, когда российские оккупанты захватили главные административные здания.

Украинские бойцы успешно отразили попытку сепаратистов захватить Соломенскую РГА. По словам военных, с момента, как в апреле 2021 года россияне подвели свою стотысячную армию к украинским границам, количество желающих пополнить ряды теробороны стремительно увеличивается.

Из 155 человек, 23 вообще только несколько дней назад принесли присягу на верность украинскому народу. То есть это люди, которые были с низкой подготовкой, но у них есть мотивация и желание,

– подчеркнул военный комиссар города Киева Сергей Клявлин.

Впрочем пополняют ряды не только новички. К силам теробороны присоединяются те, кто уже защищал Украину от российских оккупантов.

Учения продлятся до 13 августа и будут проходить на 6 локациях. Киевлян призывают не переживать из-за выстрелов и взрывов, ведь таким образом резервисты учатся защищать людей в случае нападения вероятного противника.



Военные учения теробороны продлятся до 13 августа / Скриншот с видео 24 канала