Военные маневры наши защитники отрабатывали на полигоне "Широкий лан". Учения там будут проходить с 9 до 13 августа.

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Как прошел первый день военных учений

Украинские военные могли поупражняться в противовоздушной обороне и отработать отражение воздушного нападения противника. Между тем армейская авиация осуществляла поддержку наземных сил и обеспечивала высадку десанта.

В целом в маневрах приняли участие:

истребительная,

штурмовая,

транспортная и беспилотная авиация Воздушных сил ВСУ, в частности беспилотные летательные аппараты "Байрактар".

Также состоялись практические стрельбы противотанковых подразделений прямой наводкой и с ракетных комплексов "Джавелин", "Стугна" и "Корсар". Они успешно попали в бронированные объекты противника.

Во время учений Зеленскому продемонстрировали, как механизированная бригада Сухопутных войск освобождает населенный пункт от диверсантов и ведет бой с контратакующими силами противника.

Военные учения в Николаевской области / Фото ОП

Новый военный городок

После этого президент ознакомился с нововыстроенными инфраструктурными объектами "Широкого лана". Военный городок построен по стандартам НАТО и рассчитан на 2500 человек.

Зеленский имел возможность осмотреть казарму, спортивную площадку и столовую. Также Глава государства пообедал с военнослужащими.



Зеленский пообедал с бойцами / Фото ОП