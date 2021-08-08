"Нашої державності оплот, Кримського південного кордону – український Чорноморський флот забезпечить міцну оборону" – ці рядки з маршу Військово-морських сил України. Напевно, ви могли чути про скандал із закупівлею неякісних десантних катерів "Кентавр" або проблемною передачею американських катерів класу "Айленд". І це сумно.

Интересно Украина проводит международные учения в Черном море: россияне активизировались

Адже маючи такого сусіда-агресора, нам просто життєво необхідно мати потужний флот для забезпечення безпеки берегової лінії і акваторії Азовського та Чорного морів. Такий флот, який би не асоціювався виключно зі скандалами.

Вже 8 рік тримає війна на Сході. 8 рік Крим перебуває в окупації і з нього роблять справжню військову базу, яка може бути використана не тільки для повномасштабного наступу на територію України, а й для диверсій на території Чорного та Азовського морів. Та що тут говорити: навіть за всіма правилами морського права – акваторії Азовського і Чорного морів є вільними для пересування всіх суден.

У 2018 році росіяни захопили українські катери

Однак як показав досвід листопаду 2018 року, коли 3 наші катери були захоплені російськими кораблями, причому дірявими в усіх розуміннях цього слова – росіяни чхати хотіли на будь-які правила і міжнародні домовленості. Ми не просто відстаємо від росіян: ми до смішного беззбройні і майже безпомічні на воді.

Дякувати Богові, що у нас за цей час з'явилася морська піхота і сухопутні війська, які вже отримали і продовжують отримувати бойовий досвід. Але цього, можливо, буде достатньо для захисту узбережжя і не більше. Також, сподіваємось, на узбережжі скоро будуть 3 дивізіони нового ракетного комплексу "Нептун" українського виробництва.



В Україні розробляють дивізіони нового ракетного комплексу "Нептун" / Фото Генштабу ЗСУ

Зважаючи на те, що хоче зробити наше військово-політичне керівництво і те, що маємо по факту – м'яко кажучи, це не добре, але на сьогодні альтернатив не маємо, адже 7 років війни було фактично змарновано у питанні забезпечення оборони на воді. У 2015 році тодішній командувач ВМС Сергій Гайдук заявляв, що до 2020 року флот має отримати:

18 малих артилерійських бронекатерів "Гюрза-М";

3 ракетні катери класу "Лань";

десантні катери "Кентавр", точна необхідна кількість яких публічно не розголошується.

У Міноборони розповіли про нову техніку

Журналісти "Української правди" намагались з'ясувати, що ж було зроблено за всі ці роки та де ж катери, за які держава вже заплатила. На ці питання у Міноборони ніяк не відреагували – через гриф "цілком таємно". Тож журналісти спробували знайти відповіді на ці питання самостійно і зібрали інформацію, яка є у відкритому доступі. Зокрема, вони з'ясували, що у ВМС є 7 катерів "Гюрза" та 2 катери берегової охорони "Айленд", які нам надали США.

Також побудовані 2 "Кентаври", але наразі вони перебувають на стадії державних випробувань. Вишенька на торті – це те, що паралельно з усім цим неподобством тривають судові розборки між "Кузнею на Рибальському" та Міноборони за те, що "Кузня" мала у 2021 році поставити по одному катеру "Гюрза" та "Кентавр", але не зробила цього.

К теме Отработали маневры: как состоялись украинско-британские военные учения "Казацкая булава-21"

Насправді одна з найбільших проблем оборонного сектору в тому, що всі закупівлі оборонки робляться під грифом "таємно", а по факту нашими можновладцями, які керуються явно не інтересами держави, а особистими, грошовими. У результаті це призводить не тільки до фінансових втрат небачених масштабів, а й до того, що Україна майже не просунулася з моменту 2014 року у розбудові власного флоту.

Недоліки українського флоту

Спілкуючись із тими, хто розуміє специфіку військових викликів, які стоять перед Україною, я можу зробити один висновок – у нас величезні проблеми із флотом, тому що у нас його просто немає. Якщо говорити про ті катери класів "Гюрза" та "Кентавр", то вони не є і не можуть бути загрозою для Чорноморського флоту.

Щодо ракетних катерів класу "Лань", то, по-перше – їх поки немає, а по-друге, ракетний комплекс, який має бути встановлений на них – це, власне, "Нептун", який у 2021 році тільки планують поставити на узбережжі. Тобто, про встановлення на катери поки навіть мовиться.

Також у нас є фрегат "Гетьман Сагайдачний", який крайні роки більше в ремонті, ніж в морі. Ну і ще є певна кількість військово-морської техніки, що ходить по воді "Божою милостю", але аж ніяк не може бути загрозою для російських кораблів.

Знаєте, розбираючи цю тему, я прочитав чимало матеріалу, який мене неприємно вразив. Аналітичні публікації доводять, що нашій державі вкрай необхідний так званий Москітний флот, який мав би складатися із великої кількості ракетних катерів, які є дешевшими і набагато дієвішими у наших акваторіях, ніж дорогі і великі корвети.

Тобто, основна задача України сьогодні – це захист свого узбережжя і власних суден від посягань і можливої агресії Росії. Для виконання цих завдань – великі, дорогі і дуже специфічні корвети – недоцільні. Доцільним є використання більш мобільних і дешевших ракетних катерів, які повинні мати на озброєнні ракети типу "Нептун". От тоді це буде вже інша розмова із росіянами.

Рекомендуем Украинский военный "сливал" данные российской разведке: его задержала СБУ

Логіка дуже проста – ракетний катер може затопити корвет. Один корвет вартує десь як 4 – 6 ракетних катерів разом. Все залежить від того, які це катери і що саме стоїть на озброєнні, крім ракетного комплексу. Тобто навіть якщо корвет потопить 1 чи 2 наших катери, то інші судна у відповідь все одно потоплять корвет. Тобто і в грошових показниках, і в людських – втрати супротивника будуть більшими. Це якщо пояснювати дуже примітивно.

У ВМС не працюють професіонали

Так от щодо Москітного флоту. Окрім того, що стратегія розвитку такого флоту була закладена ще у 2015 році із виконанням у 2020 та 2025 роках, то на сьогодні вона втілена навіть не на половину. Нове військово-політичне керівництво замість того, щоб рухатися відповідно до цієї стратегії, замовляє корвет класу "Ада" в Туреччині, за який тільки у 2021 році заплатять 3,4 мільярда гривень, тобто майже весь бюджет на модернізацію ВМС.

При цьому, ті фахівці, з якими спілкувався я, кажуть, що замовлення поступило на 2 корвети. Таким чином, ми із вами перебуваємо у такий собі пастці, де з одного боку розголошення оборонних закупівель має бути під грифом "цілком таємно".

З іншого боку – маємо серед керівників, зокрема, недалекоглядних людей, людей-непрофесіоналів, яких не хвилює нічого, крім власного збагачення. Вони із радісною посмішкою та відкритим серцем придбають для ВМС не те, що справді треба для нашої з вами безпеки, а те, що дозволить їм заробити на відкатах.