К маневрам привлекли военных из 5 стран-членов и партнеров Североатлантического альянса. Военные оттачивали боевые навыки, а вне полигона – обменивались культурным и спортивным опытом.

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Великобритания – один из ключевых партнеров Украины. Тренировочная миссия ORBITAL под эгидой Соединенного Королевства работает в Украине уже 7 год подряд. С помощью британских специалистов украинские армейцы близки к совместимости с Вооруженными силами стран НАТО.

Журналисты "Фактора безопасности" побывали в военном лагере британских военных и увидели изнутри, чем живут армейцы, как проходит их день и как вообще быть солдатом Вооруженных сил Великобритании.

Особенности британского военного лагеря

Прежде чем отправиться на полигон, Микки из 4-го батальона Королевского полка Шотландии надел бронежилет и тактические перчатки. После этого он нанес на лицо маскировку, подготовил оружие и собрал армейский рюкзак. Внутри все самое необходимое:

спальный мешок, чтобы было где спать;

дополнительная одежда;

еда;

вещи, чтобы укрыться от дождя.

Он служит в рядах 4-го батальона Королевского полка Шотландии. Участие в международных учениях принял впервые. На полигоне на Николаевщине выполнял различные задания.



Микки принял участие в учениях впервые / Фото 24 канала

В свободное время он любит бегать и гулять пешком. Правда, его – немного. День у солдата расписан по минутам.

После того, как они проснутся, военнослужащих ждет плотный завтрак, чтобы сил хватило на весь день. Питание разнообразное, есть и традиционные шотландские блюда.

Позавтракав, военнослужащие отправляются каждый на свое задание. Чтобы поддерживать физическую форму, тренируются ежедневно – с понедельника и по пятницу. Выполняют целый комплекс упражнений. Это, как рассказал Микки, может быть бег, или же упражнения с весом.

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Микки привык преодолевать любые препятствия. Он с детства знал, что обязательно будет служить в армии. Верит, что залог профессионализма – это:

ответственность;

сдержанность;

взаимоуважение.

Военное дело – очень важное. В особом почете там профессионализм, сноровка, выносливость и холодный ум. А эмоции военнослужащие выплескивают в спорте. Соревнуются в футболе, волейболе, а еще в играх горцев.

Справка. Игры горцев – это традиционные спортивные забавы шотландцев: перебрасывание трехметровой колоды и стогов сена на дальность и перетягивание каната.

"Радостно видеть, как представители разных стран объединяются, чтобы принять участие в играх горцев, весело провести время и увидеть, кто самый ловкий", – рассказал инструктор по физической подготовке 4-го батальона шотландского Королевского полка Хендер Мэтьюс.



Игры горцев / Фото 24 канала

Шотландцы в традиционных видах спорта сильно искусны. Впрочем, и украинцы от соперников не отстают.

"Шотландская сторона очень искусна у себя, на родине, в этих видах спорта, но и украинцы не отстают, показали, что мы можем больше", – отметил главный сержант механизированного батальона Максим Бутолин. И, по словам военных, главное – не победа, а дружеское общение в неформальной атмосфере.

Как проходили военные учения "Казацкая булава-21"

Спортивные соревнования устроили в рамках Дня культуры – за кулисами международных военных учений "Казацкая булава-21".

В течение 12 дней 2 тысячи военнослужащих из Украины, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Швеции и Канады – оттачивали боевые навыки. Они:

держали оборону;

осуществляли контратаки;

наступали;

преодолевали водные преграды;

совершали стремительные рейды;

вели бой в населенном пункте.

К выучке привлекли более 300 единиц военной техники.

Какова цель учений? Главная цель учений – демонстрация войск по стандартам НАТО путем укрепления отношений между ВС Украины и ВС Великобритании, объединенного планирования и совместного выполнения операций.

"Планирование общевойскового боя очень важно для любого процесса принятия решения. Это именно то время, когда все подробно обсуждают план и свою роль в нем", – отметила командующая оперативно-тактической группы операции UNIFIER Мелани Лейк.

Учения – максимально приближенные к реальности

Главная цель учений – усиление взаимосовместимости вооруженных сил стран-партнеров. Учения проходят по стандартам НАТО и максимально приближены к реальности.

"Эти учения помогают украинским военным улучшить взаимодействие и совместимость с военными Великобритании и другими армиями стран НАТО и способствуют безопасности и стабильности в Европе", – отметил заместитель командующего оперативного командования "Восток" Владислав Клочков.



Учения улучшают взаимодействие с военными НАТО / Фото 24 канала

По словам военных, такие маневры дают возможность обменяться опытом с представителями армий других государств и увидеть, как они действуют в тех или иных ситуациях.

"Участие в учениях принесет пользу британской армии, поскольку мы имеем возможность испытать нашу способность перебрасывать подразделения из Великобритании до места назначения", – подчеркнула командир батальона Королевского шотландского полка Алестиа Хемпенстола.

Военные попробовали традиционную кухню

За время обучения участники не только совершенствовали боевые навыки и учились взаимодействовать на полигоне, но и успели хорошо поладить. Украинские военные выучили команды на английском, иностранцы начали осваивать украинский язык. А еще – успели обменяться обычаями и попробовать традиционную кухню.

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Отборные картофель, свекла, капуста, а еще – рассол из огурцов и растения прямо с поля – для душистого аромата. Шеф-повар Евгений Клопотенко угощал гостей из-за границы украинским борщом. Военную полевую кухню развернули под открытым небом.



Клопотенко готовил под открытым небом для военных / Фото Сухопутных войск ВСУ

"Я всегда, когда готовлю, хочу вернуться к своим традициям и стараюсь показать шефу, что у нас есть свои традиции и мы готовы ими делиться с миром", – поделился Клопотенко.

Тем временем повар Королевского шотландского полка Ли Вейк готовил традиционное шотландское блюдо – хаггис. "Оно готовится из мясного микса, а именно – овечьего сердца, печени, легких. Мы его смешиваем со специями и перловкой, а затем набиваем в желудок овцы", – рассказал повар.

Кулинарный поединок

Все ингредиенты шотландец привез из дома. К ним подал пюре из местных овощей, а также – соус из сливок с секретным ингредиентом.

За таким гастрономическим поединком с восторгом наблюдали канадские военные. Соревнование быстро переросло во взаимопомощь. Через 2 часа оба блюда были готовы. Шеф-повара заявили, что полученный кулинарный опыт обязательно возьмут на вооружение и добавят к своим особым рецептам. Главное – чтобы их блюда были по вкусу военным.

Учения "Казацкая булава-21" – первые двусторонние украинско-британские маневры. Соединенное Королевство предано стабильности в Украине, безопасности, суверенитету и территориальной целостности. И помогает украинской армии обрести совместимость с армиями стран НАТО.

"Вооруженные силы Великобритании будут продолжать взаимодействовать с союзниками и партнерами в регионе для углубления международных отношений, улучшения оперативной совместимости и укрепления региональной безопасности и стабильности", – заявил заместитель главы миссии в посольстве Великобритании в Украине Николас Харрокс.

Напомним! Еще в 2015 году Великобритания совместно с Данией начала тренировочную миссию ORBITAL. Сначала это были тренировочные курсы. В частности, по противоминной подготовке, оказанию медицинской помощи раненым, боевой подготовке пехоты и логистическому обеспечению.

"В начале миссия ORBITAL предусматривала обучение конкретным навыкам. Тренировки по специальным программам прошли тысячи украинских военных. Кроме того, происходил и обмен информацией между нашими инструкторами и участниками миссии", – рассказала уполномоченная и чрезвычайная госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

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Позже программу тренировок расширили и адаптировали к новым потребностям. Учебный курс от британцев прошли более 20 тысяч украинских военных. К миссии 2018 года присоединились инструкторы Королевского военно-морского флота. Они тренируют украинских моряков и морских пехотинцев.

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Великобритания предоставляет будущим украинским офицерам шанс учиться в нескольких своих учебных заведениях. Лондон помогает повышать боевые способности украинских Вооруженных Сил и поддерживает процесс реформ.

"Украинская сторона пытается достичь взаимосовместимости с НАТО, а значит – имеет возможность работать со страной Альянса, учиться с нами и перенимать наш опыт", – отметила командир батальона Королевского шотландского полка Алестиа Хемпенстола.

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Украинские и британские военные убеждены, что совместные мероприятия укрепляют единые ценности. Учась вместе с войсками НАТО, украинская армия получает новый, уникальный для себя опыт. А еще имеет возможность улучшить взаимодействие и совместимость со странами и партнерами НАТО, чтобы вместе обеспечить безопасность.