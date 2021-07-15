В общем участниками тренировок стали примерно 5 тысяч служащих, 32 корабля и 40 самолетов. Во время учений подразделения Военно-Морских Сил ВСУ проходили оценку по стандартам НАТО.

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В Черном море провели военные учения

В частности, прошли проверку патрульные катера "Славянск" и "Старобельск" и десантно-штурмовая рота морской пехоты ВМС. В течение 10 дней украинские военные вместе с коллегами из 30 государств бок о бок отрабатывали тактики, стратегии и обменивались опытом.



Военные тренировались бок о бок / Скриншот из программы "Фактор безопасности"

Военные десантировались с самолетов, прорывались в тыл противника, оттачивали противовоздушную и противолодочную оборону, совершенствовали навыки артиллерийской стрельбы и осуществляли подводные операции. Упражнялись в северо-западной части Черного моря и целом ряде прилегающих районов.

В учениях принимают участие представители разных армий, не только украинцы. Кроме того, есть немало инструкторов НАТО, а это жизненно важно во время маневров,

– подчеркнул лейтенант-командующий вооруженных сил США Питер Фоллгатер.

Тренировка водолазов

Все тренировки были максимально приближены к реальным событиям. Одни из самых длительных мероприятий – программы дайвинга. К погружению привлекли 130 водолазов из 6 стран. Тренинги для украинских коллег, в частности, провели канадские водолазы. Продемонстрировали особую технику подъема с глубин без использования специального оборудования.

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Канада преданно поддерживает Украину на пути евроатлантической интеграции и помогает усиливать обороноспособность вооруженных сил. В 2015 году Оттава развернула учебно-тренировочную миссию UNIFIER. С тех пор украинские военнослужащие тренируются под руководством канадских инструкторов. Армейцев ВСУ учат принимать решения, брать процесс управления в свои руки, улучшать навыки в тактике передвижения и стрельбах, медицине и топографии, разминировании.



Украинские военные тренируются под руководством Канады / Скриншот из программы "Фактор безопасности"

С 2019 года посольство Канады перебрало на себя функции контактной миссии НАТО в Украине. Это – важное звено коммуникации с Североатлантическим Альянсом. Так как помогает НАТО лучше понять своих партнеров, а партнерам – больше узнавать об Организации Договора.

Учения авиации

В рамках учений Sea Breeze 21 украинская и международная авиации отработали совместные действия в небе. Авиационные спасатели десантировались на необустроенное побережье. Двое бойцов прыгнули в "связке" с синим и желтым парашютом. Еще 1 военный развернул в небе флаг Украины. По словам военных, такие совместные учения дают мощный опыт и демонстрируют готовность действовать по стандартам НАТО.

Впервые в истории в учениях принимали участие истребители Великобритании. Посольство Великобритании, так же как и Канады, играет роль контактного посольства НАТО в Украине. Без сомнений, главная часть маневров продолжалась в море.

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Масштабные тренировки в море

К учениям привлекли и британские корабли. В частности, "Трент" и "Дефендер". Военные суда Королевского флота регулярно заходят в Черное море. Прежде всего для учений с украинскими моряками. Лондон помогает развивать вооруженные силы нашего государства. С 2015 года британские инструкторы обучают украинских военных в рамках миссии ORBITAL.



В Одессе были корабли стран НАТО / Скриншот из программы "Фактор безопасности"

21 июня в Одессе на борту ракетного эсминца "Дефендер" Киев и Лондон заключили соглашение о совместном строительстве боевых кораблей для украинских Военно-Морских Сил. Среди гостей возле украинского побережья были корабли стран НАТО:

румынский корвет "Контрадмирал Себастиан";

болгарский корвет "Бодрый";

испанский фрегат "Альваро де Базан";

румынский фрегат "Регина Мария", который был в Черном море впервые.

Эсминец USS ROSS в Украине

В порту Одессы пришвартовался и американский ракетный эсминец USS ROSS – один из самых мощных военных судов в Черном море. Военные обсудили с украинскими коллегами, как построить будущее с безопасной навигацией.

Как рассказала временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, корабль назвали в честь Дональда Росса – офицера, который в декабре 1941 года чуть не погиб, спасая сильно поврежденное судно. Эсминец Ross остается символом мужества и преданности.

Эсминец USS ROSS лично посетил Президент Украины Владимир Зеленский. На борту судна он пообщался с экипажем. Президент заявил, что самые масштабные за всю историю учения "Си Бриз-21" в этом году являются сигналом поддержки Украины со стороны международных партнеров.

"Си Бриз-21" демонстрирует наше единство в противостоянии военным угрозам, которые усиливаются в Черноморском регионе,

– заметил Зеленский.

Оценка по стандартам НАТО

Один из пунктов подготовки – оценка по стандартам НАТО действий экипажей 2 патрульных катеров типа айленд – "Славянск" и "Старобельск", а также 2 подразделений Военно-Морских Сил.

Как отметил Зеленский, эти учения являются очередным экзаменом для украинских военных на взаимосвязи с лучшими флотами мира и проверкой качества в составе многонационального объединения.



"Си Бриз" проводят с 1997 года / Скриншот из программы "Фактор безопасности"

Кроме того, в рамках учений многонациональный штаб планировал операции в соответствии с практиками стран НАТО. Участники маневров убеждены, что такие тренировки являются одним из главных инструментов, который приближает украинское войско к стандартам Североатлантического Альянса.

Мы здесь, чтобы помочь украинцам освоить стандарты НАТО. Эти ребята имеют боевой опыт, им нужно лишь несколько указаний, чтобы двигаться вперед, развивать отношения и сотрудничество с партнерами, прежде всего в Черном море,

– подчеркнул Фоллгатер.

Своим опытом поделились и украинские военные, так как имеют за плечами реальные боевые действия. Среди военнослужащих других стран тоже есть немало участников военных конфликтов, в частности в Афганистане и Ираке.

"Работать с украинцами – это фантастика. Это действительно добрые, умные, трудолюбивые люди. На востоке их государства конфликт. Поэтому немало матросов и солдат, которые участвуют в учениях, делятся собственным опытом", – подчеркнул Фоллгатер.



Военные приняли участие в учениях "Си Бриз-21" / Скриншот из программы "Фактор безопасности"

Безопасность в Черном море является одним из приоритетов НАТО. Так как 3 союзника – Турция, Болгария и Румыния – имеют доступ к его акватории. Альянс поддерживает безопасность в Черном море. Самолеты НАТО патрулируют воздушное пространство, мультинациональный батальон развернули в Румынии. Ракетные эсминцы США регулярно находятся в черноморских водах, корабли союзников патрулируют акваторию.

Обратите внимание! "Си Бриз-21" – многонациональные учения под руководством Соединенных Штатов. Учения проводят ежегодно с 1997 года. В маневрах принимают участие военные стран-участниц и партнеров НАТО, прежде всего из Черноморского региона.

Итоги масштабных учений

За 10 дней учений корабли участников маневров преодолели в море 12 тысяч морских миль, пилоты налетали более чем 80 часов, дайверы более 300 раз спускались под воду. Маневры отличались от всех предыдущих более высоким уровнем сложности. Хотя "Си Бриз-21" официально подошли к концу, союзники обещают и в дальнейшем поддерживать Украину и стоять на страже безопасности в Черноморском регионе.

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