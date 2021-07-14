Этим указом (289/2021) Зеленский внес изменения в "Положение о военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины", утвержденного еще в марте 2015. Среди новичков в военном комитете СНБО – два вице-премьера и заместители главы Офиса Президента.

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Военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны претерпел изменения

Кто раньше был членом военного кабинета

  • Премьер-министр.
  • Министр внутренних дел.
  • Министр иностранных дел.
  • Министр обороны.
  • Глава Службы безопасности Украины.
  • Начальник Генштаба Вооруженных сил.
  • Руководитель Госпогранслужбы.
  • Командующий Нацгвардии
  • Глава Администрации Президента.
  • Спикер Верховной Рады (по согласию).

Кто теперь будет в военном кабинете, кроме указанных выше

  • Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
  • Вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
  • Заместитель главы Офиса Президента, ответственный за вопросы национальной безопасности и обороны.
  • Первые заместители секретаря СНБО.

Конечно, документом изменено и название должности главы Администрации Президента – на руководителя Офиса Президента.

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