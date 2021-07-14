Этим указом (289/2021) Зеленский внес изменения в "Положение о военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины", утвержденного еще в марте 2015. Среди новичков в военном комитете СНБО – два вице-премьера и заместители главы Офиса Президента.

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Военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны претерпел изменения

Кто раньше был членом военного кабинета

Премьер-министр.

Министр внутренних дел.

Министр иностранных дел.

Министр обороны.

Глава Службы безопасности Украины.

Начальник Генштаба Вооруженных сил.

Руководитель Госпогранслужбы.

Командующий Нацгвардии

Глава Администрации Президента.

Спикер Верховной Рады (по согласию).

Кто теперь будет в военном кабинете, кроме указанных выше

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Заместитель главы Офиса Президента, ответственный за вопросы национальной безопасности и обороны.

Первые заместители секретаря СНБО.

Конечно, документом изменено и название должности главы Администрации Президента – на руководителя Офиса Президента.

Военный кабинет СНБО – что это и чем занимается Военный кабинет – орган СНБО, созданный 18 февраля 2015.



Его задача – определять потребности страны в количестве войск, оружия, военной технике, материальных, энергетических, финансовых, информационных и других ресурсах.



Также кабинет занимается вопросами военной помощи Украине от иностранных государств и международных организаций.