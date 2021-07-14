Этим указом (289/2021) Зеленский внес изменения в "Положение о военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины", утвержденного еще в марте 2015. Среди новичков в военном комитете СНБО – два вице-премьера и заместители главы Офиса Президента.
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Военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны претерпел изменения
Кто раньше был членом военного кабинета
- Премьер-министр.
- Министр внутренних дел.
- Министр иностранных дел.
- Министр обороны.
- Глава Службы безопасности Украины.
- Начальник Генштаба Вооруженных сил.
- Руководитель Госпогранслужбы.
- Командующий Нацгвардии
- Глава Администрации Президента.
- Спикер Верховной Рады (по согласию).
Кто теперь будет в военном кабинете, кроме указанных выше
- Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
- Вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
- Заместитель главы Офиса Президента, ответственный за вопросы национальной безопасности и обороны.
- Первые заместители секретаря СНБО.
Конечно, документом изменено и название должности главы Администрации Президента – на руководителя Офиса Президента.
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