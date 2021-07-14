Цим указом (289/2021) Зеленський вніс зміни до "Положення про воєнний кабінет Ради національної безпеки й оборони України", затвердженого ще у березні 2015. Серед новачків у воєнному комітеті РНБО – два віцепрем'єри та заступники голови Офісу Президента.

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Воєнний кабінет Ради національної безпеки й оборони зазнав змін

Хто раніше був членом воєнного кабінету

  • Прем'єр-міністр.
  • Міністр внутрішніх справ.
  • Міністр закордонних справ.
  • Міністр оборони.
  • Голова Служби безпеки України.
  • Начальник Генштабу Збройних сил.
  • Голова Держприкордонслужби.
  • Командувач Нацгвардії
  • Глава Адміністрації Президента.
  • Спікер Верховної Ради (за згодою).

Хто відтепер буде у воєнному кабінеті, окрім зазначених вище

  • Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
  • Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань стратегічних галузей промисловості України.
  • Заступник голови Офісу Президента, відповідальний за питання національної безпеки й оборони.
  • Перші заступники секретаря РНБО.

Звісно, документом змінено й назву посади глави Адміністрації Президента – на керівника Офісу Президента.

Цього ж дня На посаду глави МВС Зеленський запропонував Дениса Монастирського