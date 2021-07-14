Цим указом (289/2021) Зеленський вніс зміни до "Положення про воєнний кабінет Ради національної безпеки й оборони України", затвердженого ще у березні 2015. Серед новачків у воєнному комітеті РНБО – два віцепрем'єри та заступники голови Офісу Президента.
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Воєнний кабінет Ради національної безпеки й оборони зазнав змін
Хто раніше був членом воєнного кабінету
- Прем'єр-міністр.
- Міністр внутрішніх справ.
- Міністр закордонних справ.
- Міністр оборони.
- Голова Служби безпеки України.
- Начальник Генштабу Збройних сил.
- Голова Держприкордонслужби.
- Командувач Нацгвардії
- Глава Адміністрації Президента.
- Спікер Верховної Ради (за згодою).
Хто відтепер буде у воєнному кабінеті, окрім зазначених вище
- Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
- Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань стратегічних галузей промисловості України.
- Заступник голови Офісу Президента, відповідальний за питання національної безпеки й оборони.
- Перші заступники секретаря РНБО.
Звісно, документом змінено й назву посади глави Адміністрації Президента – на керівника Офісу Президента.
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