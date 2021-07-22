Помочь интегрировать полученный во время военных действий опыт в карьерное развитие и открыть возможности для профессиональной реализации – такова цель программы "Киберзащитники". Украинским ветеранам помогают овладеть новой профессией. А еще – защищать информационное пространство.
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Ведь современный мир и угрозы меняются динамично. И спрос на специалистов по кибербезопасности растет. За короткий срок ветераны могут получить новые ценные навыки, а впоследствии – и стабильную работу. В течение четырех месяцев участники программы:
- получают базовые знания по кибербезопасности и криптографии;
- изучают, как защитить системы и приложения от хакерских атак, а сеть – от взлома.
Более того, получают не только ценные навыки для получения будущей профессии, но и пытаются адаптироваться к гражданской жизни.
"Социальность заключается не в том, чтобы просто научить, а научить быть в этой жизни, научить вернуться к обычной работе, но в то же время приносить пользу и работать дальше на государство", – отметила руководитель программы "Киберзащитники", старший менеджер проектов по кибербезопасности CRDF GLOBAL Ольга Стрельцова.
Программа "Киберзащитники" / Скриншот с сайта
После слов признания и благодарности, которые слышат на фронте, возвращаясь домой, ветераны становятся невидимыми и часто замыкаются в себе. На протяжении обучения – им снова дают толчок к жизни. Стрельцова рассказала: "Мы даем те соцскиллы, которые нужны в работе на себя, и в работе на какие-то государственные предприятия, в работе с командой".
Как принять участие в программе
Принять участие в программе может каждый ветеран или ветеранка военных действий на Востоке Украины. Достаточно лишь подать заявку на обучение, пройти тест по техническим навыкам базовой компьютерной подготовки и онлайн-собеседование. А дальше – все зависит от мотивации.
"Попробовал, сдал экзамен, мотивацию мою услышали и все получилось, я здесь – на проекте", – поделился ветеран, участник программы Святослав Федоренко. По образованию 36-летний Федоренко – инженер лесного хозяйства. Он служил на Востоке в составе 53-й бригады. По его словам, уже имеет навыки в сфере компьютерных технологий. Попал на курсы как ветеран, но на тестировщика программного обеспечения.
Во время обучения по кибербезопасности крайне увлекся этой специализацией. Теперь с удовольствием выполняет все упражнения и овладевает новыми для себя навыками. Хотя и признается: учиться – непросто. В программе – 4 месяца постоянных:
- лекций;
- практики;
- встреч;
- различных мероприятий.
"Каждый должен быть готов к тому, что будет определенный стресс. Он есть – сидишь по ночам, иногда некоторые лабораторные работы настолько увлекают, что ты не идешь спать, а занимаешься. И когда ты это сделал, отправил преподавателю, чувствуешь наполненность, что ты справился и понял", – рассказал Федоренко.
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Но самое главное – это возможность развития в кругу единомышленников, при поддержке побратимов. И это изрядно помогает в обучении – говорят участники программы. "Ребята почти всегда на вопросы, которые они понимают, дают ответ и помогают. Это классно, что в группе именно такое братское уважение и взаимопомощь", – отметил участник программы.
Поддержка проекта
Программу обучения "Киберзащитники" поддерживает государственный Департамент США, при содействии Совета национальной безопасности и обороны Украины и Министерства по делам ветеранов Украины. А реализует ее Фонд гражданских исследований и развития США CRDF Global. Его основали в 1995 году. И уже более четверти века – это надежный партнер Украины. В частности он:
- оказывает техническую помощь;
- занимается программами по защите от химических, биологических, радиологических и ядерных веществ, глобальному здравоохранению, стратегическому управлению торговлей;
- способствует обучению и развитию в области кибербезопасности.
"Как партнер Украины США признают конкретные угрозы безопасности, которые не только появились, но и приобрели определенный контекст в Украине", – отметил директор представительства Фонда гражданских исследований и развития США Данкан Томсон.
Угроза для нацбезопасности – кибератаки / Фото Unsplash
Кибератаки несут серьезную угрозу для национальной безопасности. Ведь могут быть нацелены на органы власти или объекты критической инфраструктуры. То есть предприятия в сфере энергетики, транспорта и медицины, банковский и финансовый сектор.
Только в 2020 году Служба безопасности Украины предотвратила более 600 атак. Чтобы усилить работу специалистов по кибербезопасности, в 2019 году Фонд гражданских исследований и развития США запустил программу по улучшению безопасности в киберпространстве в Украине, Молдове и Западных Балканах. Кибератаки, как отметил Томсон, становятся сложнее и регулярнее, поэтому ежедневно такие угрозы имеют большее влияние на Украину.
Доверить защиту киберсреды решили именно ветеранам Антитеррористической операции и Операции Объединенных Сил на Востоке Украины. Ведь они имеют уникальный опыт и навыки. А еще – это поможет защитникам не только вернуться к гражданской жизни, но и остаться в системе обороны государства.
"Поскольку ветераны являются одними из тех, кто готов защищать свою страну, имеют мотивацию делать что-то большее, чем просто работу, мы увидели именно в них возможность развить способности по кибербезопасности, чтобы они могли их использовать для благосостояния государства", – отметила Стрельцова.
Как программа "Киберзащитники" помогает украинским ветеранам: смотрите полный выпуск
Вопрос национальной безопасности Украины
Организаторы программы убеждены: вопрос реабилитации ветеранов – это вопрос национальной безопасности Украины. Ведь это самые активные граждане, патриоты и защитники государства. Томсон отметил: "Выход из конфликта – это травмирующий опыт. Поэтому США и Фонд гражданских исследований и развития сосредоточились на этой теме. Мы понимаем, что трудоустройство является частью поиска смысла в вашей жизни".
Учебную программу разрабатывали лучшие американские и украинские специалисты по кибербезопасности, которые имеют опыт работы с военными и ветеранами. Всего – более 20 экспертов. По окончании обучения участники программы проходят тестирование.
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А по его результатам получают свидетельство государственного образца по кибербезопасности и доступ к международной сертификации Академии CISCO – программе профессионального развития в сфере компьютерных технологий. Это позволит ветеранам претендовать на высокооплачиваемые должности.
Ветеран, участник программы "Киберзащитники" Антон Фомин отметил, что после выпуска будет иметь сертификат, мотивацию, желание и оптимизм. Он имеет 2 образования:
- инженера-автомобилестроителя;
- по административному менеджменту.
На фронт мужчина попал в 2014 году, в первую волну мобилизации. Сначала в пограничную службу на Луганщине, а затем – в бригаду быстрого реагирования Национальной гвардии. В 2020 году оставил службу и начал себя искать в гражданской жизни. Об обучении узнал из социальных сетей и сразу решил, что хочет работать с компьютерными технологиями.
Украине помогают страны НАТО
Помочь вернуться к гражданской жизни тем, кто прошел военные действия, Украине помогают страны НАТО да и сам Альянс. Еще с 2000 года реализует Программу социальной адаптации и переподготовки бывших профессиональных военнослужащих.
Их поддерживают психологически и помогают в трудоустройстве. С 2015 года в программу привлекают и тех армейцев, которые после выхода из рядов Вооруженных Сил Украины на протяжении 10 лет стали участниками военных действий на украинском Востоке.
Томсон отметил: "Мы все знаем из собственного опыта, как работа формирует самоуверенность, какую дает цель. Это позволяет сообществу ветеранов двигаться вперед и делать это лучше, чем кто-либо другой. Важно принадлежать к команде".
Вопрос как помочь ветеранам вернуться и адаптироваться к мирной жизни после боевых действий – актуален и для стран НАТО. Государства Альянса имеют немалый опыт в реинтеграции бывших военных.
Страны НАТО помогают Украине / Фото NATO
Например, в США еще в 1979 году утвердили национальную программу по реабилитации ветеранов. А в 2011 году внедрили систему по психологической или социальной адаптации военных. По всей стране расположены представительства, куда каждый защитник может обратиться за поддержкой психологов и социальных работников.
"Когда ветераны возвращаются к своим семьям и общинам, часто им трудно реинтегрироваться и бороться с травмами, которые их преследуют. Итак, обучение и поддержка, и не только техническая, но и социально-психологическая, являются важными", – отметил Томсон.
Кроме того, в США еще до начала любой операции военные проходят курсы боевой стойкости. А во время военных действий специалисты контролируют состояние полученного боевого стресса. Они выезжают на места с подразделениями и возвращаются с ними в места ротации, где процесс психологической реабилитации является обязательным.
Быть ветераном в США – особый статус
По словам Томсона, быть ветераном в США – это особый статус. Прежде всего за их службу своей стране, а также за их опыт, профессионализм и патриотизм к государству. "Поэтому важно осознавать, что ветераны нуждаются в нашей с вами поддержке", – сказал директор представительства Фонда гражданских исследований и развития США.
Эксперты отмечают: чтобы вернуть к гражданской жизни участников боевых действий – нужен комплексный и системный подход. Это психологическая и медицинская реабилитация, обучение и помощь в трудоустройстве. Ведь после завершения службы военнослужащие и их опыт являются важным фактором формирования общественного видения в секторе обороны и безопасности.
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Увидев успешные примеры реинтеграции армейцев после завершения службы, будущие военные получают дополнительную мотивацию. Такие положительные примеры также помогают им и их семьям чувствовать себя безопаснее на протяжении военной службы. А опыт стран НАТО показывает, что успешная адаптация военных к мирной жизни влияет на боеспособность войска в целом.