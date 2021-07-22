Помочь интегрировать полученный во время военных действий опыт в карьерное развитие и открыть возможности для профессиональной реализации – такова цель программы "Киберзащитники". Украинским ветеранам помогают овладеть новой профессией. А еще – защищать информационное пространство.

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Подробнее о "Киберзащитниках"

Ведь современный мир и угрозы меняются динамично. И спрос на специалистов по кибербезопасности растет. За короткий срок ветераны могут получить новые ценные навыки, а впоследствии – и стабильную работу. В течение четырех месяцев участники программы:

получают базовые знания по кибербезопасности и криптографии;

изучают, как защитить системы и приложения от хакерских атак, а сеть – от взлома.

Более того, получают не только ценные навыки для получения будущей профессии, но и пытаются адаптироваться к гражданской жизни.

"Социальность заключается не в том, чтобы просто научить, а научить быть в этой жизни, научить вернуться к обычной работе, но в то же время приносить пользу и работать дальше на государство", – отметила руководитель программы "Киберзащитники", старший менеджер проектов по кибербезопасности CRDF GLOBAL Ольга Стрельцова.



Программа "Киберзащитники" / Скриншот с сайта

После слов признания и благодарности, которые слышат на фронте, возвращаясь домой, ветераны становятся невидимыми и часто замыкаются в себе. На протяжении обучения – им снова дают толчок к жизни. Стрельцова рассказала: "Мы даем те соцскиллы, которые нужны в работе на себя, и в работе на какие-то государственные предприятия, в работе с командой".

Как принять участие в программе

Принять участие в программе может каждый ветеран или ветеранка военных действий на Востоке Украины. Достаточно лишь подать заявку на обучение, пройти тест по техническим навыкам базовой компьютерной подготовки и онлайн-собеседование. А дальше – все зависит от мотивации.

"Попробовал, сдал экзамен, мотивацию мою услышали и все получилось, я здесь – на проекте", – поделился ветеран, участник программы Святослав Федоренко. По образованию 36-летний Федоренко – инженер лесного хозяйства. Он служил на Востоке в составе 53-й бригады. По его словам, уже имеет навыки в сфере компьютерных технологий. Попал на курсы как ветеран, но на тестировщика программного обеспечения.

Во время обучения по кибербезопасности крайне увлекся этой специализацией. Теперь с удовольствием выполняет все упражнения и овладевает новыми для себя навыками. Хотя и признается: учиться – непросто. В программе – 4 месяца постоянных:

лекций;

практики;

встреч;

различных мероприятий.

"Каждый должен быть готов к тому, что будет определенный стресс. Он есть – сидишь по ночам, иногда некоторые лабораторные работы настолько увлекают, что ты не идешь спать, а занимаешься. И когда ты это сделал, отправил преподавателю, чувствуешь наполненность, что ты справился и понял", – рассказал Федоренко.

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Но самое главное – это возможность развития в кругу единомышленников, при поддержке побратимов. И это изрядно помогает в обучении – говорят участники программы. "Ребята почти всегда на вопросы, которые они понимают, дают ответ и помогают. Это классно, что в группе именно такое братское уважение и взаимопомощь", – отметил участник программы.

Поддержка проекта

Программу обучения "Киберзащитники" поддерживает государственный Департамент США, при содействии Совета национальной безопасности и обороны Украины и Министерства по делам ветеранов Украины. А реализует ее Фонд гражданских исследований и развития США CRDF Global. Его основали в 1995 году. И уже более четверти века – это надежный партнер Украины. В частности он:

оказывает техническую помощь;

занимается программами по защите от химических, биологических, радиологических и ядерных веществ, глобальному здравоохранению, стратегическому управлению торговлей;

способствует обучению и развитию в области кибербезопасности.

"Как партнер Украины США признают конкретные угрозы безопасности, которые не только появились, но и приобрели определенный контекст в Украине", – отметил директор представительства Фонда гражданских исследований и развития США Данкан Томсон.



Угроза для нацбезопасности – кибератаки / Фото Unsplash

Кибератаки несут серьезную угрозу для национальной безопасности. Ведь могут быть нацелены на органы власти или объекты критической инфраструктуры. То есть предприятия в сфере энергетики, транспорта и медицины, банковский и финансовый сектор.

Только в 2020 году Служба безопасности Украины предотвратила более 600 атак. Чтобы усилить работу специалистов по кибербезопасности, в 2019 году Фонд гражданских исследований и развития США запустил программу по улучшению безопасности в киберпространстве в Украине, Молдове и Западных Балканах. Кибератаки, как отметил Томсон, становятся сложнее и регулярнее, поэтому ежедневно такие угрозы имеют большее влияние на Украину.

Доверить защиту киберсреды решили именно ветеранам Антитеррористической операции и Операции Объединенных Сил на Востоке Украины. Ведь они имеют уникальный опыт и навыки. А еще – это поможет защитникам не только вернуться к гражданской жизни, но и остаться в системе обороны государства.

"Поскольку ветераны являются одними из тех, кто готов защищать свою страну, имеют мотивацию делать что-то большее, чем просто работу, мы увидели именно в них возможность развить способности по кибербезопасности, чтобы они могли их использовать для благосостояния государства", – отметила Стрельцова.

Как программа "Киберзащитники" помогает украинским ветеранам: смотрите полный выпуск​

Вопрос национальной безопасности Украины

Организаторы программы убеждены: вопрос реабилитации ветеранов – это вопрос национальной безопасности Украины. Ведь это самые активные граждане, патриоты и защитники государства. Томсон отметил: "Выход из конфликта – это травмирующий опыт. Поэтому США и Фонд гражданских исследований и развития сосредоточились на этой теме. Мы понимаем, что трудоустройство является частью поиска смысла в вашей жизни".

Учебную программу разрабатывали лучшие американские и украинские специалисты по кибербезопасности, которые имеют опыт работы с военными и ветеранами. Всего – более 20 экспертов. По окончании обучения участники программы проходят тестирование.

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А по его результатам получают свидетельство государственного образца по кибербезопасности и доступ к международной сертификации Академии CISCO – программе профессионального развития в сфере компьютерных технологий. Это позволит ветеранам претендовать на высокооплачиваемые должности.

Ветеран, участник программы "Киберзащитники" Антон Фомин отметил, что после выпуска будет иметь сертификат, мотивацию, желание и оптимизм. Он имеет 2 образования:

инженера-автомобилестроителя;

по административному менеджменту.

На фронт мужчина попал в 2014 году, в первую волну мобилизации. Сначала в пограничную службу на Луганщине, а затем – в бригаду быстрого реагирования Национальной гвардии. В 2020 году оставил службу и начал себя искать в гражданской жизни. Об обучении узнал из социальных сетей и сразу решил, что хочет работать с компьютерными технологиями.

Украине помогают страны НАТО

Помочь вернуться к гражданской жизни тем, кто прошел военные действия, Украине помогают страны НАТО да и сам Альянс. Еще с 2000 года реализует Программу социальной адаптации и переподготовки бывших профессиональных военнослужащих.

Их поддерживают психологически и помогают в трудоустройстве. С 2015 года в программу привлекают и тех армейцев, которые после выхода из рядов Вооруженных Сил Украины на протяжении 10 лет стали участниками военных действий на украинском Востоке.

Кстати! Обучения по программе НАТО прошли уже примерно 12 тысяч бывших военнослужащих.

Томсон отметил: "Мы все знаем из собственного опыта, как работа формирует самоуверенность, какую дает цель. Это позволяет сообществу ветеранов двигаться вперед и делать это лучше, чем кто-либо другой. Важно принадлежать к команде".

Вопрос как помочь ветеранам вернуться и адаптироваться к мирной жизни после боевых действий – актуален и для стран НАТО. Государства Альянса имеют немалый опыт в реинтеграции бывших военных.



Страны НАТО помогают Украине / Фото NATO

Например, в США еще в 1979 году утвердили национальную программу по реабилитации ветеранов. А в 2011 году внедрили систему по психологической или социальной адаптации военных. По всей стране расположены представительства, куда каждый защитник может обратиться за поддержкой психологов и социальных работников.

"Когда ветераны возвращаются к своим семьям и общинам, часто им трудно реинтегрироваться и бороться с травмами, которые их преследуют. Итак, обучение и поддержка, и не только техническая, но и социально-психологическая, являются важными", – отметил Томсон.

Кроме того, в США еще до начала любой операции военные проходят курсы боевой стойкости. А во время военных действий специалисты контролируют состояние полученного боевого стресса. Они выезжают на места с подразделениями и возвращаются с ними в места ротации, где процесс психологической реабилитации является обязательным.

Быть ветераном в США – особый статус

По словам Томсона, быть ветераном в США – это особый статус. Прежде всего за их службу своей стране, а также за их опыт, профессионализм и патриотизм к государству. "Поэтому важно осознавать, что ветераны нуждаются в нашей с вами поддержке", – сказал директор представительства Фонда гражданских исследований и развития США.

Эксперты отмечают: чтобы вернуть к гражданской жизни участников боевых действий – нужен комплексный и системный подход. Это психологическая и медицинская реабилитация, обучение и помощь в трудоустройстве. Ведь после завершения службы военнослужащие и их опыт являются важным фактором формирования общественного видения в секторе обороны и безопасности.

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Увидев успешные примеры реинтеграции армейцев после завершения службы, будущие военные получают дополнительную мотивацию. Такие положительные примеры также помогают им и их семьям чувствовать себя безопаснее на протяжении военной службы. А опыт стран НАТО показывает, что успешная адаптация военных к мирной жизни влияет на боеспособность войска в целом.