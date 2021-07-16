Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга. Под прикрытием президентского ресурса злоумышленники распространяли вредоносное программное обеспечение.

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Что известно о дубляже сайта президента

Государственная служба специальной связи и защиты информации 13 июля заблокировала фейковый сайт. Вредоносное программное обеспечение было предназначено для поиска и эксфильтрации документов.

Было принято решение касательно того учреждения, расположенного на территории России, что создало дубляж сайта президента Украины. Мы сегодня на заседании Совета безопасности и обороны на него наложили санкции,

– заявил Данилов.

Обратите внимание! За последние полгода произошло более 1,1 миллиона атак на государственные информационные ресурсы.

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