Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга. Под прикрытием президентского ресурса злоумышленники распространяли вредоносное программное обеспечение.
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Что известно о дубляже сайта президента
Государственная служба специальной связи и защиты информации 13 июля заблокировала фейковый сайт. Вредоносное программное обеспечение было предназначено для поиска и эксфильтрации документов.
Было принято решение касательно того учреждения, расположенного на территории России, что создало дубляж сайта президента Украины. Мы сегодня на заседании Совета безопасности и обороны на него наложили санкции,
– заявил Данилов.
Узнайте больше Хуже, чем атомное оружие, – Данилов о кибератаках на государственные сайты
Кибератаки в Украине: последние новости
- На официальные сайты президента и Службы безопасности Украины 13 июля напали неизвестные хакеры. Государственная служба специальной связи и защиты информации нейтрализовала кибернападение.
- В апреле обнаружили кибератаки на информационно-телекоммуникационные системы органов государственной власти. Хакеры использовали документы, касающиеся COVID-19.
- Веб-портал Военно-морских сил Украины 9 июля потерпел вмешательства со стороны хакеров, связанных с Россией. Они разместили на сайте фейковые сообщения о военных учениях "Си Бриз".