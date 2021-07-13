Отметили, что неизвестные совершили именно DDoS-атаки. Сейчас работу вебстраниц возобновили.

К теме Хуже, чем атомное оружие, – Данилов о кибератаках на государственные сайты

За пол года в Украине – 1,1 миллиона кибератак

"Применение сервисов киберзащиты Системы защищенного доступа государственных органов власти к сети интернет обеспечило полную доступность информационных ресурсов и их непрерывную работу", – отметил заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора.

За последние пол года произошло более 1,1 миллиона атак на государственные информационные ресурсы. В то же время заблокировали более 250 DDoS-атак.

Отметим! Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что кибератаки хуже, чем атомное оружие.

Госспецсвязь призвала во время любых киберинцидентов относительно информационно-телекоммуникационных систем сообщать правительственной команде реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.

Кибератаки в Украине: коротко