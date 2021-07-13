Відзначили, що невідомі здійснили саме DDoS-атаки. Наразі роботу вебсторінок відновили.

До теми Гірше, ніж атомна зброя, – Данілов про кібератаки на державні сайти

За пів року в Україні – 1,1 мільйона кібератак

"Застосування сервісів кіберзахисту Системи захищеного доступу державних органів влади до мережі інтернет забезпечило повну доступність інформаційних ресурсів і їхню безперервну роботу", – відзначив заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.

За останніх пів року відбулось понад 1,1 мільйона атак на державні інформаційні ресурси. Водночас заблокували понад 250 DDoS-атак. Відзначимо! Нещодавно секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що кібератаки є гіршими, ніж атомна зброя.

Держспецзв'язку закликала під час будь-яких кіберінцидентів щодо інформаційно-телекомунікаційних систем повідомляти урядовій команді реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

Кібератаки в Україні: коротко