Всего было поражено четверть миллиона серверов по всему миру. Активизация хакеров в киберпространстве связана со стремительным развитием компьютерных технологий, где появилось больше уязвимых мест, чем было раньше.

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Риторика Запада против Китая стала более жесткой

Преподаватель Blekinge Institute of Technology Александр Адамов пояснил, что с ростом количества программного кода тоже повышается вероятность того, что в нем будет найдена уязвимость. Инженеры могут совершать ошибки, которые и используют злоумышленники.

Последняя китайская кибератака заставила Запад объединиться. ЕС призвал Пекин начать расследование в отношении преступной кибердеятельности на его территории. В НАТО заявили, что Китай должен выполнять свои международные обязательства по киберпространству, как и остальные государства мира.

Министерство юстиции подсчитывает потери, поскольку объявляет уголовное обвинение против 4 хакеров Министерства государственной безопасности Китая. Эти обвинения касаются деятельности, направленной на иностранные правительства и организации в ключевых секторах,

– сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Перспектива введения новых санкций против Китая не усилит позиции Запада. Задача хакерских атак состоит в том, чтобы истощить противника, который будет вкладывать больше ресурсов для борьбы с ними. В Пентагоне даже выделили "киберпространство" как отдельное поле противостояния. Куда эффективнее будет давить на Пекин и Москву экономически и геополитически.

В России действуют высокопрофессиональные киберпреступники

Украина тоже имеет горький опыт кибератак российских хакеров, которые блокировали сайты украинских государственных органов. Например, вирус Petya в 2017 году.

В России, в отличие от Китая, киберпреступники не связаны прямо с государственными структурами. Это влияет на мотивацию самих исполнителей кибератак.

"Российские государственные органы используют достаточно высокопрофессиональных киберпреступников и представителей хакерского сообщества. Им дают возможность зарабатывать на этих атаках, а взамен обещают не преследовать в правовом поле", – отметил эксперт по вопросам информационных войн Дмитрий Золотухин.

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Человеческий фактор тоже присутствует. Обучение чиновников как вести себя в интернете может стать эффективным методом противодействия киберугрозам. К тому же самообразование будет способствовать обновлению знаний о современных информационных технологиях.

Украина могла бы использовать текущую ситуацию как шанс приобщиться к международному давлению на Китай и Россию, считают эксперты.

Сейчас в мире формируются центры глобального противостояния в киберпространстве. Перспективным может стать выработка международной системы реагирования на киберинциденты, в которой Украина могла бы занять достойное место,

– заметила эксперт International Strategic Action Network for Security Мария Авдеева.

Кибербезопасность уже стала неотъемлемой составляющей современных войн, когда низкий уровень защиты может привести к блокированию целых секторов экономики и остановке промышленности. Из-за этого необходимо продолжать политическое давление на страны, причастные к распространению кибератак.