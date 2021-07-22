Допомогти інтегрувати здобутий під час військових дій досвід у кар'єрний розвиток та відкрити можливості для професійної реалізації – така мета програми "Кіберзахисники". Українським ветеранам допомагають опанувати нову професію. А ще – захищати інформаційний простір.

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Детальніше про "Кіберзахисників"

Адже сучасний світ і загрози змінюються динамічно. І попит на фахівців з кібербезпеки зростає. За короткий термін ветерани можуть здобути нові цінні навички, а згодом – і стабільну роботу. Упродовж чотирьох місяців учасники програми :

отримують базові знання з кібербезпеки й криптографії;

вивчають, як захистити системи й застосунки від хакерських атак, а мережу – від зламу.

Ба більше, здобувають не лише цінні навички для отримання майбутньої професії, а й намагаються адаптуватися до цивільного життя.

"Соціальність полягає не в тому, щоб просто навчити, а навчити бути в цьому житті, навчити повернутися до звичайної роботи, але водночас приносити користь і працювати далі на державу", – відзначила керівниця програми "Кіберзахисники", старша менеджерка проєктів з кібербезпеки CRDF GLOBAL Ольга Стрельцова.



Програма "Кіберзахисники" / Скриншот з сайту

Після слів визнання і подяки, які чують на фронті, повертаючись додому – ветерани стають невидимими і часто замикаються в собі. Упродовж навчання – їм знову дають поштовх до життя. Стрельцова розповіла: "Ми даємо ті соцскіли, які потрібні в роботі на себе, і в роботі на якісь державні підприємства, в роботі з командою".

Як взяти участь у програмі

Взяти участь у програмі може кожен ветеран чи ветеранка військових дій на Сході Україні. Достатньо лише подати заявку на навчання, пройти тест з технічних навичок базової комп'ютерної підготовки та онлайн-співбесіду. А далі – все залежить від мотивації.

"Спробував, склав екзамен, мотивацію мою почули і все вийшло, я тут – на проєкті", – поділився ветеран, учасник програми Святослав Федоренко. За освітою 36-річний Федоренко – інженер лісового господарства. Він служив на Сході у складі 53-ї бригади. За його словами, вже має навички у сфері комп’ютерних технологій. Потрапив на курси як ветеран, але на тестувальника програмного забезпечення.

Під час навчання з кібербезпеки геть захопився цією спеціалізацією. Тепер із задоволенням виконує всі вправи й опановує нові для себе навички. Хоча й зізнається: навчатися – непросто. У програмі – 4 місяці постійних:

лекцій;

практики;

зустрічей;

різних заходів.

"Кожен повинен бути готовий до того, що буде певний стрес. Він є – сидиш ночами, іноді деякі лабораторні роботи настільки захоплюють, що ти не йдеш спати, а займаєшся. І коли ти це зробив, відправив викладачу, відчуваєш наповненість, що ти впорався і зрозумів", – розповів Федоренко.

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Але найголовніше – це можливість розвитку в колі однодумців, за підтримки побратимів. І це неабияк допомагає у навчанні – кажуть учасники програми. "Хлопці майже завжди на запитання, які вони розуміють, дають відповідь і допомагають. Це класно, що в групі саме така братерська повага і взаємодопомога", – відзначив учасник програми.

Підтримка проєкту

Програму навчання "Кіберзахисники" підтримує Державний Департамент США, за сприяння Ради національної безпеки та оборони України та Міністерства у справах ветеранів України. А реалізує її Фонд цивільних досліджень та розвитку США CRDF Global. Його заснували 1995 року. І вже понад чверть століття – це надійний партнер України. Зокрема він:

надає технічну допомогу;

опікується програмами щодо захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних речовин, глобальної охорони здоров'я, стратегічного управління торгівлею;

сприяє навчанню й розвитку у царині кібербезпеки.

"Як партнер України США визнають конкретні загрози безпеці, які не лише постали, а й набули певного контексту в Україні", – зауважив директор представництва Фонду цивільних досліджень та розвитку США Данкан Томсон.



Загроза для нацбезпеки – кібератаки / Фото Unsplash

Кібератаки несуть серйозну загрозу для національної безпеки. Адже можуть бути націлені на органи влади або об'єкти критичної інфраструктури. Тобто підприємства у сфері енергетики, транспорту та медицини, банківський і фінансовий сектор.

Тільки 2020 року Служба безпеки України запобігла понад 600 атакам. Аби підсилити роботу фахівців із кібербезпеки, у 2019 році Фонд цивільних досліджень та розвитку США запустив програму з покращення безпеки у кіберпросторі в Україні, Молдові та Західних Балканах. Кібератаки, як відзначив Томсон, стають складнішими і регулярнішими, тож щодня такі загрози мають більший вплив на Україну.

Довірити захист кіберсередовища вирішили саме ветеранам Антитерористичної операції та Операції Об'єднаних Сил на Сході України. Адже вони мають унікальний досвід і навички. А ще – це допоможе захисникам не лише повернутися до цивільного життя, а й залишитися у системі оборони держави.

"Оскільки ветерани є одними із тих, хто готовий захищати свою країну, мають мотивацію робити щось більше, ніж просто роботу, ми побачили саме у них можливість розвинути здібності з кібербезпеки, щоб вони могли їх потім використовувати задля добробуту держави", – зауважила Стрельцова.

Як програма "Кіберзахисники" допомагає українським ветеранам: дивіться повний випуск

Питання національної безпеки України

Організатори програми переконані: питання реабілітації ветеранів — це питання національної безпеки України. Адже це найактивніші громадяни, патріоти й захисники держави. Томсон відзначив: "Вихід з конфлікту – це травмуючий досвід. Тож США й Фонд цивільних досліджень та розвитку зосередилися на цій темі. Ми розуміємо, що працевлаштування є частиною пошуку сенсу у вашому житті".

Навчальну програму розробляли найкращі американські та українські фахівці з кібербезпеки, які мають досвід роботи з військовими та ветеранами. Загалом – понад 20 експертів. Після закінчення навчання учасники Програми проходять тестування.

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А за його результатами отримують свідоцтво державного зразка з кібербезпеки та доступ до міжнародної сертифікації Академії CISCO – програми професійного розвитку у сфері комп'ютерних технологій. Це дозволить ветеранам претендувати на високооплачувані посади.

Ветеран, учасник програми "Кіберзахисники" Антон Фомін зауважив, що після випуску матиме сертифікат, мотивацію, бажання та оптимізм. Він має 2 освіти:

інженера-автомобілебудувальника;

з адміністративного менеджменту.

На фронт чоловік потрапив 2014 року, у першу хвилю мобілізації. Спочатку до прикордонної служби на Луганщині, а потім – до бригади швидкого реагування Національної гвардії. У 2020 році залишив службу і почав себе шукати у цивільному житті. Про навчання дізнався з соціальних мереж і одразу вирішив, що хоче працювати з комп'ютерними технологіями.

Україні допомагають країни НАТО

Допомогти повернутися до цивільного життя тим, хто пройшов військові дії, Україні допомагають країни НАТО та й сам Альянс. Ще від 2000 року реалізує Програму соціальної адаптації та перепідготовки колишніх професійних військовослужбовців.

Їх підтримують психологічно і допомагають у працевлаштуванні. Від 2015 року до програми залучають і тих армійців, які після виходу з лав Збройних Сил України упродовж 10 років стали учасниками військових дій на українському Сході.

До речі! Навчання за Програмою НАТО пройшли вже приблизно 12 тисяч колишніх військовослужбовців.

Томсон відзначив: "Ми всі знаємо з власного досвіду, як робота формує самовпевненість, яку дає мету. Це дозволяє спільноті ветеранів рухатися вперед і робити це краще, ніж будь-хто інший. Важливо належати до команди".

Питання як допомогти ветеранам повернутися й адаптуватися до мирного життя після бойових дій – актуальне і для країн НАТО. Держави Альянсу мають чималий досвід у реінтеграції колишніх військових.



Країни НАТО допомагають Україні / Фото NATO

Наприклад, у США ще у 1979 році затвердили національну програму з реабілітації ветеранів. А 2011 року впровадили систему з психологічної або соціальної адаптації військових. По всій країні розташовані представництва, куди кожен захисник може звернутися за підтримкою психологів та соціальних робітників.

"Коли ветерани повертаються до своїх родин та громад, часто їм важко реінтегруватися та боротися з травмами, які їх переслідують. Отже, навчання та підтримка, і не лише технічна, а й соціально-психологічна, є важливими", – зауважив Томсон.

Крім того, у США ще до початку будь-якої операції військові проходять курси бойової стійкості. А під час військових дій фахівці контролюють стан отриманого бойового стресу. Вони виїжджають на місця з підрозділами і повертаються з ними в місця ротації, де процес психологічної реабілітації є обов’язковим.

Бути ветераном у США – особливий статус

За словами Томсона, бути ветераном у США – це особливий статус. Насамперед через їхню службу своїй країні, а також через їхній досвід, фаховість та патріотизм до держави. "Тож важливо усвідомлювати, що ветерани потребують нашої з вами підтримки", – сказав директор представництва Фонду цивільних досліджень і розвитку США.

Експерти наголошують: аби повернути до цивільного життя учасників бойових дій – потрібен комплексний та системний підхід. Це і психологічна та медична реабілітація, навчання й допомога у працевлаштуванні. Адже звільнені військовослужбовці та їхній досвід є важливим фактором формування суспільного бачення у секторі оборони та безпеки.

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Побачивши успішні приклади реінтеграції армійців після завершення служби, майбутні військові отримують додаткову мотивацію. Такі позитивні приклади також допомагають їм та їхнім родинам почуватися безпечніше упродовж військової служби. А досвід країн НАТО показує, що успішна адаптація військових до мирного життя впливає на боєздатність війська загалом.