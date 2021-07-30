В будущем победа будет зависеть от развития технологий и мастерства военных, которые должны научиться современное оружие и технологии применить на поле боя. Тот, кто довольствуется устаревшими стандартами оружия, гарантированно проиграет еще до первого выстрела.

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Для Украины, которая уже 8 год подряд находится в состоянии необъявленной войны, решение этого вопроса напрямую связано с сохранением ее независимости. Тем более, учитывая то, что коварное государство-агрессор в этом направлении явно не отстает. Именно поэтому будущее отечественного военно-промышленного комплекса, стало главной темой форума "Эффективная промышленность для обороноспособности", который состоялся недавно в Одессе.

В Украине провели важный форум

В 2020 году пандемия COVID-19 и карантин заставили организаторов изменить привычный формат проведения форума. Поэтому эксперты общались онлайн. В 2021 году "живая" встреча стала возможным благодаря тому, что все области Украины находились в "зеленой" зоне по показателям заболеваемости коронавирусом. Хотя организаторы Львовского форума по безопасности, который в 2021 году проходил в Одессе, признались, что риск отмены мероприятия – был.

Я считаю, что это такая история метафизическая, главное – хороший замысел и обязательно космос вам поможет его реализовать,

– отметила вице-президент Киевской школы экономики и сопредседатель Львовского форума по безопасности Оксана Сыроид.

Кроме того, организовать подобный форум было непросто, ведь деятельность "Укроборонпрома" всегда была тайной. По словам Сыроид, "Укроборонпром" задумал провестии конференцию посвященную оборонной промышленности. Это позволит провести прагматическую дискуссию.

Показательно, что ради поиска спасительной формулы развития для организации мероприятия объединились Львовский форум по безопасности и Государственный концерн "Укроборонпром". Как объяснила Сыроид, у учреждения не было опыта проведения публичных мероприятий, поэтому мероприятие провели совместно. "У нас есть доверие в экспертной среде, международных партнеров, есть ресурсы. Вот собственно как реализовался этот замысел", – подчеркнула она.



Сыроид рассказала об организации форума в Одессе / Скриншот 24 канала

Участниками обсуждения стали представители НАТО

Привлеченный авторитетный профессиональный круг участников ярко показал – те, кому небезразлична судьба суверенитета страны, жизненную важность этой проблемы вполне оценивают и глубоко ее понимают. Участие в обсуждении приняли представители НАТО, эксперты, украинские военные, представители государственных и частных оборонно-промышленных предприятий.

Конечно, я думаю, что репутация сыграла здесь одну из важнейших ролей, потому что с такими организациями как фонд Маршала, Представительством НАТО в Украине, и с фондом Ганса Зайделя у нас года опыта совместной работы,

– заявила Сыроид.

Среди важных вопросов реформирования отечественной оборонки, в частности, обсуждались перспективы развития высокоточного вооружения в Украине, будущее авиастроения, а также роль беспилотной техники во время военных операций на суше, море и в воздухе.

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Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев отметил, что компания производит конкурентную продукцию радарных систем, высокоточного вооружения, оборонной техники и активно сотрудничает с международными партнерами по развитию отдельных проектов и программ направленных на загрузку предприятий.

Украина получила наследство от СССР

Внимание к перспективам отечественного ВПК связано не только с той угрозой, которую несет сегодня Украине Россия. Кроме того, перед глазами компетентной среды разворачивалась история пренебрежения со стороны государства интересами украинской "оборонки". И неутешительные последствия такого наплевательского отношения. Ведь на момент обретения независимости Украина получила в наследство от Советского Союза довольно солидный военно-промышленный потенциал.

На территории бывшей УССР было сосредоточено около трети всех мощностей советской "оборонки". Более чем 1700 предприятиях работало более 700 тысяч работников. Изготавливалась огромная номенклатура. Некоторые направления были уникальными. Однако, возрожденной суверенной Украине подобный клад длительное время казался явно обременительным.



Украина получила "наследство" от Союза / Скриншот с видео 24 каналу

На смену откровенно милитаристской политике СССР пришла многовекторная миролюбивая растерянность начальной эпохи независимости. Вместо огромных государственных вливаний в оборонку – экономия на бюджетных расходах и малоуправляемый переход к рыночным отношениям. В начале и середине 1990-х годов было принято много говорить о конверсии.

Когда для того, чтобы "выжить", имея очень квалифицированные кадры и уникальное оборудование, предприятие отказывалось от продукции, скажем, для космической отрасли в пользу товаров ширпотреба. Однако подобный бизнес-маневр выходил далеко не у всех. Часть заводов обанкротилась и прекратила свое существование, некоторые – окончательно перешли на мирные рельсы. Остальные – остались на плаву, сумев переориентироваться на экспорт.

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Компаний, которые продолжали стабильно работать на удовлетворение потребностей украинской армии и выполнять госзаказ практически не осталось. Уже в начале 1997 года количество украинцев, работавших в военно-промышленной сфере сократилось вдвое. Впоследствии этот список сократился еще. "На плаву" остались только те, кто нашел дорогу на внешние рынки вооружений.

В конце концов украинский оборонно-производственный потенциал к 2014 году уменьшился почти в 10 раз. Впрочем и при этом, украинские предприятия делали вещи, закрытие доступа к которым для той же российской армии стало очень болезненным. Конечно, отношение руководства страны к оборонной промышленности существенно изменилось с началом агрессии со стороны России. И это, естественно, сказалось. Впрочем сказать, что проблема решена до конца, к сожалению, пока нельзя.

Укроборонпром не удовлетворяет нужды армии

Украинский оборонный комплекс не может удовлетворить все потребности Вооруженных сил. С самого начала войны он удовлетворял примерно 20 – 25% потребностей. Однако на данный момент цифра выросла до 40%, если учесть новое оружие, которое находится на стадии испытаний и будет принято на вооружение в будущем. Об этом рассказал директор неправительственного аналитического центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бардак.

Вопросы реформирования системы оборонной промышленности сверхсложные. Ведь при составлении таких планов необходимо учесть множество непростых факторов, в частности:

военных;

экономических;

политических;

производственных.

Кроме того, следует учитывать потенциал и замысел противника. Обязательно просчитывать последствия своих действий на как можно дольший период времени вперед. И только получив ответы на все эти вопросы можно начинать уверенное движение государства, которое фактически находится в состоянии войны, когда интенсивность событий может в любой момент вырасти от вялого окопного противостояния до развертывания масштабных боевых операций, что обычно требуется быстрый результат.

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Однако сфера разработки новых образцов техники спешки не терпит. Так до общественности дошла информация о гибели нескольких военных во время испытаний нового отечественного миномета "Молот". Чтобы этого избежать, нужно все многократно рассчитать и проверить. Хотя, понятно, что производителями двигало желание дать такое ​​нужное армии оружие как можно скорее.

Цикл разработки раньше вообще считался 7 лет. Ракетный комплекс "Нептун" был создан фактически за (2,5 года – 24 канал). То есть, украинские оружейники опережают. Но цикл самого производства мы же никуда не денем – это примерно от 8 месяцев до года и более,

– пояснил Бардак.

Бесспорно, купить новые проверенные образцы военной техники и вооружения у союзников – это выиграть драгоценное время. Возможно, на начальных этапах для покрытия острого дефицита следует так и действовать, но не следует забывать и об экономической составляющей процесса перевооружения. То есть работать параллельно, с целью удовлетворения как немедленных, так и далекоперспективних потребностей.



Бардак рассказал о современном украинском оружии / Скриншот 24 канала

Украина может получить пользу от новых мощностей

"Страна получает выгоду от боеспособности своих вооруженных сил, которые получили новые материальные мощности, а также услуги. И наконец много оборонных технологий, важных для армии, также важны для гражданского населения", – заявил заместитель помощника генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Гордон Скип Дейвис.

По его словам, это касается сектора здравоохранения, транспортных технологий. Для компьютеров это автономность анализа данных искусственного интеллекта, гражданские программы. Инвестиции в технологии, связанные с обороной, могут оказать вторичный влияние.

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Гордон Скип Дейвис открыл второй день Львовского форума по безопасности в Одессе. Его выступление было посвящено развитию сотрудничества Украины и НАТО в сфере обороны и приближения украинской оборонной промышленности к стандартам Альянса. По словам чиновника Альянса, это сложный и длительный процесс.

В то же время то, что было сделано для разработки стратегии национальной безопасности, национальной военной стратегии, оборонного бюллетеня, по его мнению, безусловно является весомым. Важно и введение некоторых ключевых финансовых и правовых реформ. В частности принятие закона о оборонных закупках.

Это наши критические шаги по превращению Украины в жизнеспособную нацию с точки зрения ее военных компонентов, ее военных возможностей. И это вещи, которые для НАТО и союзников чрезвычайно важны. Поэтому мы приветствуем сегодняшний форум, признавая, что нам еще предстоит сделать много работы с точки зрения реализации наших планов. Но недавний прогресс вполне, я бы сказал, обнадеживающий,

– заявил Скип Дейвис.

Реформирование "Укроборонпрома"

Старт реформированию и корпоратизации "Укроборонпрома" должен дать принятый парламентом накануне проведения форума закон №3822. Согласно закону, госконцерн "Укроборонпром" превратят в акционерное общество, а предприятия, входящие в его состав – в хозяйственные товарищества. В рамках трансформации создадут 2 больших холдинга:

оборонительные системы Украины, которые объединят 65 предприятий в 6 субхолдингов;

аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом.

По словам Гордона Скипа Дейвиса в целом структура этого закона очень важна, очень хорошо обоснована, однако есть некоторые шаги по внедрению, которые еще должны быть сделаны. Понятно, что заявив о своем недвусмысленном намерении присоединиться в будущем к числу стран-членов НАТО, Украина естественно строить планы в оборонной сфере с учетом норм, принятых в Альянсе.

Владимир Зеленский подписал указ №307, которым вводится в действие решение СНБО "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора", где в частности говорится о формировании национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО.



Гордон Скип Дэйвис прокомментировал работу "Укроборонпрома" / Скриншот 24 канала

Ранее правительство приняло постановление "Об утверждении перечня международных специализированных организаций, их представительств, осуществляющих закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения". Этот документ, по мнению экспертов, открывает возможности для сил безопасности и обороны Украины закупать необходимые товары, работы и услуги через специализированные международные организации. Среди них: Агентство НАТО по связи и информации, Агентство НАТО по поддержке и снабжения.

Как отметил заместитель помощника генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям, учреждения доступны сейчас и были доступны ранее для Украины. Страна успешно их использует и уже является активным партнером во многих проектах. Закупки услуг и продуктов в некоторых сферах могут проводиться, однако там, где есть новый запрос вне договора о партнерстве и есть требование к консенсусу между союзниками могут возникнуть определенные задержки, прежде чем они смогут двигаться вперед и использовать эти агентства для своих нужд.

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По словам Гордона Дейвиса, программа сотрудничества в области оборонной реформы между Украиной и НАТО более масштабная, чем с любой другой страной-партнером, и дает возможность Украине использовать накопленный годами опыт и профессиональные знания стран-членов в области оборонной реформы.

Сотрудничество с НАТО в научной деятельности

Украина и НАТО плодотворно сотрудничает в научно-технологической сфере. В практических разработках оборонных проектов принимают участие около 5 тысяч ученых и инженеров. К общим проектам привлекаются и украинские специалисты. Гордон Дэвис отметил, что у Киева и Брюсселя много возможностей сотрудничества в оборонной сфере как с государственными, так и частными предприятиями. Новые технологии, убежден чиновник Альянса, это всегда залог повышения обороноспособности.

Мой месседж к "Укроборонпрома" и правительству – сделайте корпоратизацию государственной промышленности, модернизируйте ее и определите приоритеты и стимулируйте частный сектор, чтобы предприятия были жизнеспособными и производили действительно привлекательные товары и услуги, а также могли привлекать совместных партнеров из соседних европейских стран-союзников для развития необходимых технологий, которые украинская промышленность может поддерживать,

– добавил он.

Следует понимать – никакого диктата со стороны Альянса относительно дальнейшей судьбы украинского ВПК нет. Никто не ставит вопрос о принудительном переходе исключительно на продукцию, изготовленную в странах НАТО. Напротив, Украина свободна в своих решениях и защищать свои интересы приемлемым для нее образом. Речь о принципах, среди которых, прежде всего, прозрачность и эффективность. Поэтому мнение партнеров во время форума имело особое значение.

Юбилейное заседание рабочей группы

Совместные поиски уникального украинского рецепта реформирования оборонной промышленности продолжаются. Так, 29 июня состоялось Тридцатое заседание Совместной рабочей группы Украина – НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству под председательством заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Деменюка и помощника Генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Камиля Гранда.



Гусев: "Мы говорим о сотрудничестве с НАТО" / Скриншот 24 канала

Стороны обсудили результаты сотрудничества в сфере вооружений в I полугодии 2021 года, программы и планы реформирования украинского оборонно-промышленного комплекса, сотрудничества в сфере поддержки и снабжения, достижения совместимости, взаимодействия в развитии технологий и инновационной политики. Кроме того, участники оценили состояние выполнения Дорожной карты Украина – НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству и достигли согласия относительно его обновления с учетом решений Брюссельского саммита Альянса.

Нас интересует внедрение системы корпоративного управления на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Общаясь с нашими партнерами из Североатлантического альянса, мы говорим и о сотрудничестве в оборонно-промышленном комплексе, в трансфере технологий и внедрении стандартов НАТО на предприятиях нашего концерна. Поэтому это сотрудничество плодотворно и мы планируем его углублять,

– подчеркнул Гусев.

Работа на официальном уровне не прекращается. Курс на сближение остается неизменным. При этом, крайне важными остаются такие мероприятия как Львовский форум по безопасности, где рождается и синергия, которая в будущем непременно поможет решить немало болезненных для украинского государства и общества вопросов.

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"Это площадка для поиска решений, которые всегда были хорошими, то есть наши решения оказались жизнеспособными сегодня. То что говорилось в 2017 году, например, о Минских договоренностях, впервые высказалось в рамках Львовского форума по безопасности, то сегодня это общепринятые утверждения. А тогда это были революционные идеи", – резюмировала Сыроид.