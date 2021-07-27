Такое мнение в программе "Первые лица" высказал советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов. Он отметил, что не готов спорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. В теории игр, когда человек оказывается в такой ситуации, это называют ошибкой 101.

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Президент – это институт, а не человек,

– подчеркнул Милованов.

Политик добавил, что не согласиться с главой страны нельзя. Отказав ему, вы бросаете вызов властям.

Правильная организация работы

Он подчеркнул, что задача политика – организовать свою работу так, чтобы не оказаться "не на том" совещании, встрече или позиции, где бы пришлось отказать президенту. В то же время хороший представитель власти должен оставаться верным своим ценностям. Если баланс найти не удается, стоит подать в отставку.

"Это политическая работа более высокого уровня", – заявил Милованов.

О возможности отказать другим

К президенту у советника председателя ОП особое отношение. Однако он не прочь послать других коллег, которые на него давят или не согласовывают свои действия. Хотя обычно старается этого не делать и найти взаимопонимание и с теми, кто ниже, и с теми, кто "наверху".

"Стараюсь не оказываться в ситуациях, где нужно сказать "Нет" людям "сверху" или "снизу". Стараюсь оказаться в ситуации, где можно сказать "Да" и это совпадает с моими ценностями или задачами", – пояснил Милованов.

Справка. Полное интервью с Тимофеем Миловановым в программе "Первые лица" на 24 канале смотрите в 20:00 во вторник, 27 июля.