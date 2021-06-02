1 июня 2021 года состоялось заседание обновленного состава наблюдательного совета. На встречу пришли все члены наблюдательного органа, а также руководство концерна. Главу избрали единогласным решением.

К слову Есть много сотрудничества с "Укроборонпромом", – Милованов ответил на упреки в коррупции

Кадровые изменения в наблюдательном совете Укроборонпрома

Недавно, 22 мая, Владимир Зеленский изменил состав наблюдательного совета Укроборонпрома. Указом он назначил новых членов наблюдательного совета:

Другим указом Зеленский прекратил полномочия главы наблюдательного совета Владимира Горбулина, и членов Валерия Иващенко и Энтони Тетера. Относительно причин такого решения официальной информации не было.

Функции наблюдательного совета Укроборонпрома

Наблюдательный совет Укроборонпрома является высшим органом управления концерном. К его полномочиям относятся:

  • утверждение стратегии развития и направлений деятельности;
  • контроль за выполнением возложенных задач в сфере ОПК;
  • защита интересов государства.

Что известно о Тимофее Милованове

  • Ему 46 лет, он родился в Киеве.
  • Является почетным президентом Киевской школы экономики.
  • Также является соучредителем аналитической платформы VoxUkraine, объединяющей группу глобальных экономистов.
  • С октября 2016 был заместителем главы совета НБУ.
  • С 29 августа 2019 – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука.
  • С ноября 2020 стал внештатным советником руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.
  • Подробнее с его биографией можно ознакомиться по этой ссылке.