Тимофей Милованов в программе "Что это было?" отметил, что Киевская школа экономики получила деньги в рамках процедуры, которая тянулась несколько месяцев. Как он заявил, "Укроборонпром" обратится в НАБУ и прокуратуру относительно аудита этой процедуры, чтобы доказать, что там нет нарушений.

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По словам Милованова, Киевская школа экономики часто сотрудничает с "Укроборонпромом". Он рассказал, что КШЭ даже разрабатывала для госконцерна учебную программу за собственные деньги, инвестируя в него.

Милованов отметил, что впоследствии они также запустят магистерскую программу по безопасности.

У нас есть много сотрудничества с "Укроборонпромом", которое тянется уже месяцами, а возможно даже годами,

– подчеркнул он.

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Советник главы Офиса Президента также отметил, что соответствующий договор между "Укроборонпромом" и Киевской школой экономики подписывали еще до его назначения членом наблюдательного совета концерна.

Что этому предшествовало