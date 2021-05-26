Тимофій Милованов у програмі "Що це було?" зауважив, що Київська школа економіки отримала гроші в рамках процедури, яка тягнулася кілька місяців. Як він заявив, "Укроборонпром" звернеться до НАБУ та прокуратури щодо аудиту цієї процедури, аби довести, що там немає порушень.
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За словами Милованова, Київська школа економіки часто співпрацює з "Укроборонпромом". Він розповів, що КШЕ навіть розробляла для держконцерну навчальну програму за власні гроші, інвестуючи в нього.
Милованов зазначив, що згодом вони також запустять магістерську програму з безпеки.
У нас є багато співпраці з "Укроборонпромом", яка тягнеться вже місяцями, а можливо навіть роками,
– наголосив він.
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Радник глави Офісу Президента також зауважив, що відповідний договір між "Укроборонпромом" та Київською школою економіки підписували ще до його призначення членом наглядової ради концерну.
Що цьому передувало
- Одне з дочірніх підприємств компанії "Укрспецекспорт", яка входить до складу "Укроборонпрому", підписало контракт з Київською школою економіки про купівлю послуг з проведення досліджень.
- Вартість закупівлі становила 1,68 мільйона гривень. На сторінці не вказали, чого саме стосуватимуться дослідження. Крім того, закупівлю провели без торгів.
- Відповідне замовлення Київській школі економіки зробили за день до того, як Володимир Зеленський ввів до складу наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова.
- Вже 26 травня журналіст Юрій Бутусов заявив, що Київська школа економіки отримала хабар у розмірі 1,68 мільйона гривень від "Укроборонпрому" в день призначення Милованова членом наглядової ради концерну.
- Через таку заяву Милованов викликав Бутусова "на інтелектуальну дуель" – дебати.