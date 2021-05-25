Під час обговорення земельної реформи на програмі Милованов процитував слова присутнього на ефірі колишнього прем'єра Володимира Гройсмана.

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Деталі конфлікту Милованова та Тимошенко

Радник голови Офісу Президента переповів його слова про те, що Тимошенко є "мамою української економічної слабкості, знищення української незалежності, корупції, популізму і неефективності".

Я не згоден з Володимиром Гройсманом, тому що, на мою думку, ви не мама, а бабуся корупції. Не в сенсі років, а в сенсі того, що ви з такими людьми як Лазаренко чи Медведчук заклали культуру політики в Україні,

– зазначив Милованов.

Під час цієї заяви Тимошенко перебила Милованова, назвавши його "грантовим хлопчиком".

"Ви запросили мене сюди, щоб грантовий хлопчик мене принижував тут? Це людина, яка працює на іноземні гранти. І він принижує мене зараз лише для того, щоб розповісти, що треба продати землю", – сказала нардепка ведучому.

Вадим Карп'як погодився з позицією Тимошенко та попросив Милованова не вдаватися до ейджизму.

Зверніть увагу! Нещодавно Милованов поскандалив з журналістом Дмитром Гордоном. Сталося це в ефірі "Право на владу". Причиною перепалки стало висловлювання Милованова "я – дебіл", яке згадав Гордон.