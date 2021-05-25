Во время обсуждения земельной реформы на программе Милованов процитировал слова присутствующего на эфире бывшего премьера Владимира Гройсмана.

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Детали конфликта Милованова и Тимошенко

Советник председателя Офиса Президента перессказал его слова о том, что Тимошенко является "мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности".

Я не согласен с Владимиром Гройсманом, потому что, по моему мнению, вы не мама, а бабушка коррупции. Не в смысле лет, а в смысле того, что вы с такими людьми как Лазаренко или Медведчук заложили культуру политики в Украине,

– отметил Милованов.

Во время этого заявления Тимошенко перебила Милованова, назвав его "грантовым мальчиком".

"Вы пригласили меня сюда, чтобы грантовый мальчик меня унижал здесь? Это человек, который работает на иностранные гранты. И он унижает меня сейчас только для того, чтобы рассказать, что надо продать землю", – сказала нардепка ведущему.

Вадим Карпьяк согласился с позицией Тимошенко и попросил Милованова не прибегать к эйджизму.

Обратите внимание! Недавно Милованов поскандалил с журналистом Дмитрием Гордоном. Произошло это в эфире "Право на власть". Причиной перепалки стало высказывание Милованова "я – дебил", которое вспомнил Гордон.