На самом деле эти слова Тимофея Милованова были шуткой ("Я не скрываю, что я дебил. Шучу"). Но Гордон процитировал только часть, без учета контекста, чем очень разгневал бывшего министра.

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Конфликт Гордона и Милованова: что случилось

Журналист Дмитрий Гордон в своем выступлении в ток-шоу напомнил, что во время пресс-конференции президента Владимира Зеленского 20 мая цитировал высказывания бывшего министра экономики (а теперь советника главы ОП):

"Обращаясь к президенту, я процитировал этого "гения мысли". Он о себе сказал, что он дебил. Ну, это цитата. Я не знаю, каким Тимофей был министром – может и хорошим. Я просто процитировал, что сказал о себе министр".

Эти слова заметно разозлили Милованова, он Гордона перебил – и попросил привести полную цитату. На что журналист сказал, что для этого ему надо поднять ее. "Ну так надо сначала поднять, а потом говорить", – отметил Милованов.

Я не буду опускаться до вашего уровня, не буду с вами вопрос олигофрении обсуждать, но вы являетесь примером журналиста "желтого". Ради хайпа вы создаете внимание, которое отвлекает от важных вопросов,

– заявил советник главы Офиса Президента.

И добавил: "Вы не умеете анализировать. Вы умеете привлекать к себе внимание и злить людей". И вот на эти слова довольно жестко отреагировал Дмитрий Гордон: "Прекрасная проповедь. Я советую вам, Тимофей, быть пастором".

В гримерке вы мне сказали, что вы меня догоните. Но чтобы меня догнать, вам нужно купить болид. Это первое. А второе – если вы будете меня догонять, я вас перекушу и не поперхнусь,

– пригрозил Гордон.

Впрочем, в конце программы Милованов предложил "закопать томагавк войны". На что Гордон миролюбиво ответил: "Я уже закопал".