Вспомнил молодость: порошенковец Барна подрался со "слугой" Соломчуком в телеэфире – видео
Бывший народный депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна снова засветился на политическом украинском небосклоне. И снова скандалом.
Источник:24 канал
13 мая в эфире канала "Правда тут" он подрался с действующим нардепом – членом "Слуги народа" Дмитрием Соломчуком. У "слуги", как засвидетельствовало видео, под глазом сформировался большой синяк.
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Барна и Соломчук подрались в прямом эфире
Бывший нардеп от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна затеял драку с действующим нардепом от "Слуги народа" Дмитрием Соломчуком. Это произошло в прямом эфире канала "Правда тут" 13 мая.
Интересно, что политики были гостями программы под символическим названием "Политика без правил":
- Разговор о рынке земли достигл градуса кипения – и Барна с кулаками набросился на Соломчука.
- Не обошлось и без взаимных обид с помощью слов наподобие "быдла".
Драка в эфире между политиками со сторон Порошенко и Зеленского / Скриншот с видео "Правда тут"
- В итоге драку удалось прекратить ведущему, ее участников же рассадили в разные углы студии.
- Если судить по видео, Барна не пострадал. У "слуги" Соломчука же образовался под глазом большой синяк.
"Слуга народа" Дмитрий Соломчук пострадал в драке, кажется, больше / Скриншот с видео "Правда тут"
Драка Олега Барны и Дмитрия Соломчука: смотрите видео
За свою депутатскую каденцию Олег Барна неоднократно "прославлялся" участием в драках
Наиболее эпическим (и одновременно мягким) был конфликт в 2015 году с тогдашним премьером Ареснием Яценюком.
- 11 декабря во время выступления в Раде Яценюка Барна подошел к нему с букетом цветов – и предложил покинуть трибуну.
- Тот, конечно, отказался – и тогда Барна попытался на руках отнести куда-то главу правительства.
Но перечень подобных конфликтов куда длиннее. Вот самые интересные:
- 2015, сентябрь. После эфира на NewsOne Барна подрался с депутатом Юрием Чижмарем из "Радикальной партии".
- 2017, ноябрь. Предприниматель из Черткова Тернопольской области Игорь Мизерота обвинил Барну в избиении.
- 2018, октябрь. Барна обматерил журналиста, поймавшего депутата на кнопкодавстве.
- 2018, декабрь. Барна подрался с нардепом от ВО "Свобода" Юрием Левченко в прямом эфире телеканала "Рада".
- 2019, апрель. Барна в коридорах ZIK набросился на представителя команды Зеленского Святослава Юраша.
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