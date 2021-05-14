Бывший народный депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна снова засветился на политическом украинском небосклоне. И снова скандалом.

13 мая в эфире канала "Правда тут" он подрался с действующим нардепом – членом "Слуги народа" Дмитрием Соломчуком. У "слуги", как засвидетельствовало видео, под глазом сформировался большой синяк.

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Барна и Соломчук подрались в прямом эфире

Бывший нардеп от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна затеял драку с действующим нардепом от "Слуги народа" Дмитрием Соломчуком. Это произошло в прямом эфире канала "Правда тут" 13 мая.

Интересно, что политики были гостями программы под символическим названием "Политика без правил":

Разговор о рынке земли достигл градуса кипения – и Барна с кулаками набросился на Соломчука.

Не обошлось и без взаимных обид с помощью слов наподобие "быдла".



Драка в эфире между политиками со сторон Порошенко и Зеленского / Скриншот с видео "Правда тут"

В итоге драку удалось прекратить ведущему, ее участников же рассадили в разные углы студии.

Если судить по видео, Барна не пострадал. У "слуги" Соломчука же образовался под глазом большой синяк.



"Слуга народа" Дмитрий Соломчук пострадал в драке, кажется, больше / Скриншот с видео "Правда тут"

Драка Олега Барны и Дмитрия Соломчука: смотрите видео

За свою депутатскую каденцию Олег Барна неоднократно "прославлялся" участием в драках

Наиболее эпическим (и одновременно мягким) был конфликт в 2015 году с тогдашним премьером Ареснием Яценюком .

11 декабря во время выступления в Раде Яценюка Барна подошел к нему с букетом цветов – и предложил покинуть трибуну.

Тот, конечно, отказался – и тогда Барна попытался на руках отнести куда-то главу правительства.

Но перечень подобных конфликтов куда длиннее. Вот самые интересные: