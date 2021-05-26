Милованов заявив, що звинувачення Бутусова щодо хабарництва – безпідставні, та запропонував оригінально вирішити суперечку.
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Реакція Милованова на звинувачення Бутусова
Юрій Бутусов звинуватив мене в хабарі в 1,68 мільйона гривень. Безпідставно. У старі часи за це викликали на дуель і стрілялись. Сьогодні часи вегетаріанські, тому я викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель – дебати,
– зазначив радник глави ОП.
Милованов додав: якщо виграє Бутусов, то вони разом підуть у НАБУ. "Він пише заяву, а я даю свідчення", – пояснив він.
Далі все, за пропозицією Милованова, залежатиме від результатів розслідування. Якщо підтвердиться, що він не брав хабаря, то Бутусов на камери повинен віджатися під підлоги 20 разів, голосно промовляючи: "Я крикуха і еропка".
Милованов і ймовірний конфлікт інтересів: що відомо
- Днями "Спецтехеноекспорт" як дочірнє підприємство компанії "Укрспецекспорт", яка входить до складу концерну "Укроборонпром" підписало контракт із ТОВ "Київська школа економіки та менеджменту" про купівлю послуг "проведення ринкових досліджень".
- Вартість закупівлі становила 1,68 мільйона гривень. Чого саме стосуватимуться дослідження, на сторінці закупівлі не вказали. Крім того, закупівлю провели без торгів.
- Таке замовлення Київській школі економіки зробили за день до того, як Володимир Зеленський увів до складу наглядової ради Укроборонпрому Тимофія Милованова, який і є президентом КШЕ. Це може свідчить про конфлікт інтересів.
- Юрій Бутусов у фейсбуці написав, що "Школа Милованова отримала хабар в розмірі 1,68 мільйона гривень від Укроборонпрому в день призначення Милованова членом наглядової ради концерну".