Соответствующий указ № 209/2021 опубликован на сайте главы государства. Причины такого решения пока неизвестны.

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Кто стал новыми членами наблюдательного совета Укроборонпрома

В указе Зеленского говорится, что членами наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" в соответствии со статьей 5 закона "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" станут:

Милованов Тимофей Сергеевич.

Носов Александр Григорьевич.

Шурма Ростислав Игоревич.

Другим указом Зеленский прекратил полномочия Владимира Горбулина, который возглавлял наблюдательный совет. Судьба остальных двух членов совета – Валерия Иващенко и Энтони Тетера – пока неизвестна. Как и причины такого решения президента.

Обратите внимание: наблюдательный совет Укроборонпрома является высшим органом управления концерном, который обеспечивает защиту интересов государства, контролирует и регулирует деятельность других органов управления.

Коротко о новых членах наблюдательного совета Укроборонпрома

Источники: Wikipedia , НАПК

Тимофей Милованов

Ассоциированный профессор экономики в Питтсбургском университете, почетный президент Киевской школы экономики, соучредитель VoxUkraine. Родился в 1975 году в Киеве.

С октября 2016 – заместитель председателя совета Национального банка Украины. С 29 августа 2019 – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства (до марта 2020) в правительстве Гончарука.

С ноября 2020 – внештатный советник главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Ростислав Шурма

Родился 1983 года во Львове. Генеральный директор завода "Запорожсталь" (Метинвест, СКМ Рината Ахметова) с 30 июля 2012 по 25 ноября 2019.

Был членом наблюдательного совета Мариупольского металлургического комбината, председателем наблюдательного совета завода "Промет" в Болгарии, членом совета директоров "Метинвест-Траметал" в Италии.

Депутат Донецкого областного совета 6 созыва. В 2019 был кандидатом в народные депутаты от "Оппозиционного блока" (6 в списке), в Раду не прошел.

Александр Носов

В открытом доступе есть сведения о частном предпринимателе из Винницкой области, 1973 года рождения.

Это депутат Калиновского городского совета от партии "Украинская стратегия Владимира Гройсмана".

Однако именно его ли касается указ президента – пока неизвестно.