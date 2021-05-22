Соответствующий указ № 209/2021 опубликован на сайте главы государства. Причины такого решения пока неизвестны.
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Кто стал новыми членами наблюдательного совета Укроборонпрома
В указе Зеленского говорится, что членами наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" в соответствии со статьей 5 закона "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" станут:
- Милованов Тимофей Сергеевич.
- Носов Александр Григорьевич.
- Шурма Ростислав Игоревич.
Другим указом Зеленский прекратил полномочия Владимира Горбулина, который возглавлял наблюдательный совет. Судьба остальных двух членов совета – Валерия Иващенко и Энтони Тетера – пока неизвестна. Как и причины такого решения президента.
Коротко о новых членах наблюдательного совета Укроборонпрома
Тимофей Милованов
- Ассоциированный профессор экономики в Питтсбургском университете, почетный президент Киевской школы экономики, соучредитель VoxUkraine. Родился в 1975 году в Киеве.
- С октября 2016 – заместитель председателя совета Национального банка Украины. С 29 августа 2019 – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства (до марта 2020) в правительстве Гончарука.
- С ноября 2020 – внештатный советник главы Офиса Президента Андрея Ермака.
Ростислав Шурма
- Родился 1983 года во Львове. Генеральный директор завода "Запорожсталь" (Метинвест, СКМ Рината Ахметова) с 30 июля 2012 по 25 ноября 2019.
- Был членом наблюдательного совета Мариупольского металлургического комбината, председателем наблюдательного совета завода "Промет" в Болгарии, членом совета директоров "Метинвест-Траметал" в Италии.
- Депутат Донецкого областного совета 6 созыва. В 2019 был кандидатом в народные депутаты от "Оппозиционного блока" (6 в списке), в Раду не прошел.
Александр Носов
- В открытом доступе есть сведения о частном предпринимателе из Винницкой области, 1973 года рождения.
- Это депутат Калиновского городского совета от партии "Украинская стратегия Владимира Гройсмана".
- Однако именно его ли касается указ президента – пока неизвестно.
Напомним, 29 апреля стало известно, что Мустафа Найем уходит с Укроборонпрома – его должность сократили