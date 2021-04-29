Заместитель генерального директора по управлению активами Мустафа Найем покидает Укроборонпром. Его должность в государственном концерне сократили.

Найем отметил, что его сотрудничество с компанией завершается, однако это решение стало для него неожиданным.

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Мустафу Найема уволили из Укроборонпрома

После очередной реорганизации мою должность сократили. Без объяснений,

– отметил он.

Экс-нардеп добавил, что пришел в концерн выстраивать новую функцию – адвокации и взаимодействия с органами государственной власти. Затем возглавил управление активами и корпоративными правами, где начал подготовку предприятий, в том числе и проблемных, к корпоратизации.

Найем перечислил, что удалось достичь его команде: начало реформирования концерна, передачу Фонду госимущества 17 предприятий, которые потеряли значение для оборонной сферы, инвентаризацию всех объектов права интеллектуальной собственности и тому подобное.

Он также отметил, что уходит с должности без "камня за пазухой" и в дальнейшем будет болеть за реформу концерна.

В Укроборонпроме объяснили решение об увольнении Найема оптимизацией организационной структуры концерна. В целом штат компании хотят сократить на 10%.

Что известно о пребывании Найема в должности концерна