Заступник генерального директора з управління активами Мустафа Найєм залишає Укроборонпром. Його посаду у державному концерні скоротили.

Найєм зазначив, що його співпраця з компанією завершується, однак це рішення стало для нього несподіваним.

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Мустафу Найєма звільнили з Укроборонпрому

Після чергової реорганізація мою посаду скоротили. Без пояснень,

– зазначив він.

Екснардеп додав, що прийшов у концерн вибудовувати нову функцію – адвокації та взаємодії з органами державної влади. Потім очолив управління активами й корпоративними правами, де почав підготовку підприємств, зокрема і проблемних, до корпоратизації.

Найєм перелічив, що вдалося досягти його команді: початок реформування концерну, передачу Фонду держмайна 17 підприємств, які втратили значення для оборонної сфери, інвентаризацію всіх об'єктів права інтелектуальної власності тощо.

Він також додав, що йде з посади без "каменя за пазухою" і надалі вболіватиме за реформу концерну.

В Укроборонпромі пояснили рішення про звільнення Найєма оптимізацією організаційної структури концерну. Загалом штат компанії хочуть скоротити на 10%.

Що відомо про перебування Найєма на посаді концерні