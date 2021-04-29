Мустафа Найєм йде з Укроборонпрому: його посаду скоротили
Заступник генерального директора з управління активами Мустафа Найєм залишає Укроборонпром. Його посаду у державному концерні скоротили.
Джерело:телеграм Мустафи Найєма
Найєм зазначив, що його співпраця з компанією завершується, однак це рішення стало для нього несподіваним.
Читайте також Екснардеп Найєм заявив, що суд закрив справу проти одного з нападників на нього
Мустафу Найєма звільнили з Укроборонпрому
Після чергової реорганізація мою посаду скоротили. Без пояснень,
– зазначив він.
Екснардеп додав, що прийшов у концерн вибудовувати нову функцію – адвокації та взаємодії з органами державної влади. Потім очолив управління активами й корпоративними правами, де почав підготовку підприємств, зокрема і проблемних, до корпоратизації.
Найєм перелічив, що вдалося досягти його команді: початок реформування концерну, передачу Фонду держмайна 17 підприємств, які втратили значення для оборонної сфери, інвентаризацію всіх об'єктів права інтелектуальної власності тощо.
Він також додав, що йде з посади без "каменя за пазухою" і надалі вболіватиме за реформу концерну.
В Укроборонпромі пояснили рішення про звільнення Найєма оптимізацією організаційної структури концерну. Загалом штат компанії хочуть скоротити на 10%.
Що відомо про перебування Найєма на посаді концерні
- Мустафу Найєма призначили на посаду заступника гендиректора державного концерну "Укроборонпром" у листопаді 2019 року.
- Він відповідав за напрямок зв'язків з органами державної влади та з профільними недержавними організаціями та міжнародними партнерами концерну.
- А восени 2020 року Найєм очолив напрямок роботи з активами підприємств та моніторингу державного оборонного замовлення підприємств-учасників концерну.
Поділитися новиною