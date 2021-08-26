Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду в четвер, 26 серпня.

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Організація визнається терористичною, якщо хоч одна особа, яка є членом або має інший зв'язок з цією організацією, здійснює терористичну діяльність, якщо ця діяльність охоплюється умислом хоча б одного з організаторів чи керівників, або кінцевого бенефіціарного власника,

– вказується у документі.

Також рішення передбачає запровадження переліку організацій, визнаних терористичними, "який вестиме СБУ".

Діяльність таких організацій на території України забороняється.

Організація буде вважатися терористичною після рішення суду про визнання її учасника винним за терористичною статтею Кримінального кодексу, яке набрало законної сили.

Зверніть увагу! Погоджений Кабінетом міністрів законопроєкт передадуть до Верховної Ради. Народні депутати проведуть голосування щодо цього документа.

Кабінет міністрів погодив законопроєкт, що дозволить СБУ визнавати організації терористичними / Фото з телеграму Олексія Гончаренка

Уряд погодив законопроєкт, що дозволить СБУ визнавати організації терористичними / Фото з телеграму Олексія Гончаренка

Кабмін погодив законопроєкт, що дозволить СБУ визнавати організації терористичними / Фото з телеграму Олексія Гончаренка