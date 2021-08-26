Соответствующее решение приняли во время заседания правительства в четверг, 26 августа.

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Организация признается террористической, если хоть одно лицо, которое является членом или имеет другую связь с этой организацией, осуществляет террористическую деятельность, если эта деятельность охватывается умыслом хотя бы одного из организаторов или руководителей, или конечного бенефициарного владельца,

– указывается в документе.

Также решение предусматривает введение перечня организаций, признанных террористическими,"который будет вести СБУ".

Деятельность таких организаций на территории Украины запрещается.

Организация будет считаться террористической после решения суда о признании ее участника виновным по террористической статье Уголовного кодекса, вступившего в законную силу.

Обратите внимание! Согласованный Кабинетом министров законопроект передадут в Верховную Раду.



Народные депутаты проведут голосование по этому документу.

Кабинет министров согласовал законопроект, который позволит СБУ признавать организации террористическими / Фото из телеграма Алексея Гончаренко

Правительство согласовало законопроект, который позволит СБУ признавать организации террористическими / Фото из телеграма Алексея Гончаренко

Кабинет министров согласовал законопроект, который позволит СБУ признавать организации террористическими / Фото из телеграма Алексея Гончаренко