СБУ провела обшуки на "базі" молодиків, які підконтрольні депутату Іллі Киві, і знайшла холодну зброю, інструкцію з радикальних дій проти опонентів, а бонусом – велику партію марихуани. Одному з координаторів руху навіть обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Кива погрожував СБУ. Однак на це відреагували недвозначно.

"Розумієте, який кандидат – такі й науки. Перш ніж таке щось подібне казати й когось шукати, хай себе у цьому житті знайде", – сказав начальник управління СБУ Харківщини Роман Дудін.

Чому активізувалася СБУ

Частина експертів одразу пов'язала активність СБУ з прогнозом заворушень вже восени 2021 року від проросійського шабашу після відставки Арсена Авакова з Міністерства внутрішніх справ. Того, хто, по суті, вивів Киву у владу.

"Аваков був певним балансоутримувачем. Всі ці осередки людей, спортсменів (квазімілітарні якісь) влада зачищатиме, тому що вона їх не контролює. Однак їх можуть використати проти влади", – пояснив ексзаступник генпрокурора Віктор Чумак.

Електорат згодом оцінить удар по ворожих силах. Однак проросійський реванш, який очолював шеф Киви Віктор Медведчук, вже і так став міфом.

Підняти суспільство або частину прихильників вони просто не здатні. Медведчука заарештували, Медведчуку обирають запобіжний захід, а прийшли тільки Кивині "патріоти за життя", постояли, посиділи в парку, попили водички, прийшли знову і все,

– розповів політолог Ігор Петренко.

Він додав, що "Опозиційна платформа – За життя" є розколотою політсилою. Причиною є те, що залишається невелика частина депутатів, яка орієнтується на Медведчука, а інша – на Сергія Льовочкіна, Юрія Бойка.

Обшуки у "Нацкорпусі"

Експерти не називають рухи спецслужб боротьбою з лише проросійською колоною. Майже одночасно почали атакувати й інший осередок – "Нацкорпус". Теж близький до Авакова.

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"Це превентивний захід, щоб ці осередки не використовувалися восени. Тоді може бути політична турбулентність", – сказав Петренко.

Чи активізуються осередки після візиту Меркель

Тривожнішим фактором для активізації як націоналістичних осередків, так і активної частини громадян загалом, називають анонсований візит канцлерки Німеччини Ангели Меркель щодо безпекових питань.

"Україна ніколи не повставала за ковбасу чи тарифи. Меркель може їхати з безпековим питанням тільки в просуванні формули Штайнмаєра. Не знаю, що вона може вже пропонувати Україні після запуску "Північного потоку – 2". Як варіант", – зазначив Чумак.

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За такого сценарію мати під боком радикально налаштовані осередки владі точно не на руку. Банкова від будь-яких закидів щодо обговорення формули Штайнмаєра відхрещується.

Навіть більше – частина експертів все ж каже, що цей візит Меркель, скоріш, буде прощальним. Він навіть дасть змогу назавжди зняти цю формулу з порядку денного.

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