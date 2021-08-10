СБУ провела обыски на "базе" молодых людей, которые подконтрольны депутату Илье Киве, и нашла холодное оружие, инструкцию по радикальным действиям против оппонентов, а бонусом – большую партию марихуаны. Одному из координаторов движения даже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Кива угрожал СБУ. Однако на это отреагировали недвусмысленно.

"Понимаете, какой кандидат – такие и науки. Прежде чем что-то подобное говорить и кого-то искать, пусть себя в этой жизни найдет", – сказал начальник управления СБУ Харьковской области Роман Дудин.

Почему активизировалась СБУ

Часть экспертов сразу связала активность СБУ с прогнозами беспорядков уже осенью 2021 года от пророссийского шабаша после отставки Арсена Авакова из Министерства внутренних дел. Того, кто, по сути, вывел Киву во власть.

"Аваков был определенным балансодержателем. Все эти центры людей, спортсменов (квазимилитарные какие-то) власть будет зачищать, потому что она их не контролирует. Однако их могут использовать против власти", – пояснил экс-заместитель генпрокурора Виктор Чумак.

Электорат впоследствии оценит удар по вражеским силам. Однако пророссийский реванш, который возглавлял шеф Кивы Виктор Медведчук, уже и так стал мифом.

Поднять общество или часть сторонников они просто не способны. Медведчука арестовали, Медведчуку выбирают меру пресечения, а пришли только Кивины "патриоты за жизнь", постояли, посидели в парке, попили водички, пришли снова и все,

– рассказал политолог Игорь Петренко.

Он добавил, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" является расколотой политической силой. Причиной является то, что остается небольшая часть депутатов, которая ориентируется на Медведчука, а другая – на Сергея Левочкина, Юрия Бойко.

Обыски в "Нацкорпусе"

Эксперты не называют движения спецслужб борьбой с только пророссийской колонной. Почти одновременно начали атаковать и другой центр – "Нацкорпус". Тоже близок к Авакову.

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"Это превентивная мера, чтобы эти центры не использовались осенью. Тогда может быть политическая турбулентность", – сказал Петренко.

Активизируются ли центры после визита Меркель

Тревожным фактором для активизации как националистических организаций, так и активной части граждан в целом, называют анонсированный визит канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросам безопасности.

"Украина никогда не восставала за колбасу или тарифы. Меркель может ехать с вопросами безопасности только в продвижении формулы Штайнмайера. Не знаю, что она может уже предлагать Украине после запуска "Северного потока – 2". Как вариант", – отметил Чумак.

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При таком сценарии иметь под боком радикально настроенные центры власти точно не на руку. Банковая от любых упреков касательно обсуждения формулы Штайнмайера открещивается.

Более того – часть экспертов все же говорит, что этот визит Меркель, скорее, будет прощальным. Он даже позволит навсегда снять эту формулу с повестки дня.

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