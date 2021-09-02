Зеленський подякував американській делегації, що відвідала Україна на 30-річницю її Незалежності. Також представники США були представлені на саміті Кримської платформи.
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Президент хоче вивести партнерство зі США на новий рівень
Глава держави наголосив що двопалатна підтримка в Конгресі – це основа стратегічного партнерства. Основою цієї підтримки є спільні цінності та довготривалі інтереси.
Ми продовжуємо відстоювати спільні зі Сполученими Штатами демократичні цінності та зацікавлені у виведенні стратегічного партнерства на якісно новий рівень,
– сказав президент України.
Зеленський запропонував американцям долучитись до Плану трансформації української економіки. Він зазначив, що пріоритетом Києва є антикорупційна політика та судова реформа.
Зеленський закликав зберегти санкції через "Північний потік-2"
Однією з топтем обговорення стала безпекова ситуації на Донбасі та в окупованому Криму. Не забули політики поговорити і про російський проєкт "Північний потік-2".
Санкційний тиск на цей проєкт має бути збережений. Лише санкції США щодо "Північного потоку-2" можуть стимулювати Росію до домовленостей та їх дотримання,
– зауважив Зеленський.
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Про що ще говорив президент Зеленський з конгресменами:
- Співпраця зі США у сфері освіти.
- Участь США у лікуванні та реабілітації українських військових.
- Події в Афганістані та, зокрема, евакуація громадян з цієї країни.
Зеленський закликав долучитись до Плану трансформації / Фото ОП
У Конгресі запевнили про підтримку України
Співголова Українського кокусу Марсі Каптур запевнила, що у Конгресі підтримують територіальну цілісність України та всі позитивні перетворення, які проводять на українській території.