Зеленський подякував американській делегації, що відвідала Україна на 30-річницю її Незалежності. Також представники США були представлені на саміті Кримської платформи.

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Президент хоче вивести партнерство зі США на новий рівень

Глава держави наголосив що двопалатна підтримка в Конгресі – це основа стратегічного партнерства. Основою цієї підтримки є спільні цінності та довготривалі інтереси.

Ми продовжуємо відстоювати спільні зі Сполученими Штатами демократичні цінності та зацікавлені у виведенні стратегічного партнерства на якісно новий рівень,

– сказав президент України.

Зеленський запропонував американцям долучитись до Плану трансформації української економіки. Він зазначив, що пріоритетом Києва є антикорупційна політика та судова реформа.

Зеленський закликав зберегти санкції через "Північний потік-2"

Однією з топтем обговорення стала безпекова ситуації на Донбасі та в окупованому Криму. Не забули політики поговорити і про російський проєкт "Північний потік-2".

Санкційний тиск на цей проєкт має бути збережений. Лише санкції США щодо "Північного потоку-2" можуть стимулювати Росію до домовленостей та їх дотримання,

– зауважив Зеленський.

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Про що ще говорив президент Зеленський з конгресменами:

Співпраця зі США у сфері освіти.

Участь США у лікуванні та реабілітації українських військових.

Події в Афганістані та, зокрема, евакуація громадян з цієї країни.

Зеленський закликав долучитись до Плану трансформації / Фото ОП

У Конгресі запевнили про підтримку України

Співголова Українського кокусу Марсі Каптур запевнила, що у Конгресі підтримують територіальну цілісність України та всі позитивні перетворення, які проводять на українській території.

Зверніть увагу! 1 вересня Зеленський зустрівся з Джо Байденом. Розмова тет-а-тет, яка мала тривати 1 годину розтягнулась на 2. Після перемовин Україна та США оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства.