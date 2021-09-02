Про це у програмі 24 каналу "Що це було" із Сергієм Лещенком сказав експосол України в США Валерій Чалий. Також політолог Микола Давидюк розповів про "тестування" Зеленського.

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Про взаємини України та США

Чалий: Америка – це наш баланс. Для того, щоб збалансувати ті ризики і загрози, які йдуть від Росїі. У цьому у нас зараз найбільший інтерес в США.

Чи можемо ми для них стати суперцікавими як ринок? Наш ринок не такий великий у порівнянні з Китаєм чи ЄС.

Про найбільшу проблему України

Чалий: Сьогодні найбільша проблема України – це навіть не корупція. Так, вона є. Однак може зайти олігарх і напряму розв'язати свої особисті проблеми. Зараз 100 мільярдів гривень пробачили бізнесменам.

Чому вони не повертають борги, а натомість закручують гайки простим людям? Якщо закручувати гайки, то закручуйте всім.

Я впевнений, якби у нас вивільнилися ці ресурси (100 або й 200 мільярдів гривень), ми б могли закупити озброєння і захистити себе надійніше.

Про зустріч Джо Байдена й Зеленського

Чалий: Уже є інформація про те, що буде міститись у спільній заяві (Зеленського та Байдена – 24 канал). Я б так сказав, що це не новий якісний етап стосунків. Це, мабуть, завершення паузи у стосунках, нова динаміка.

У нас Комісія стратегічного партнерства у 2018 році не проводилась, зараз у заяві буде, що вона буде проведена. Можливо, ця комісія буде проведена, де буде представлений президентом України план трансформації.

Зауважте! Це комісія, яка створюється для того, щоб домовленості президентів імплементувати в конкретні рішення. Мовиться про енергетичний сектор, економіку, політику, оборону, безпеку та кібердіалог.

Про медійну складову зустрічі

Чалий: Робочий візит дуже насичений, де є дуже багато різних зустрічей та домовленостей. Відверто скажу, що через 2 роки пандемії та зміни влади не було візиту президента до США.

Єдине, що такий робочий візит не передбачає підходу, коли збираються всі ЗМІ. На жаль, цього немає. Тому попрацювати над інформаційним поширенням результатів візиту ще доведеться.

Невихід до преси – це протокольні речі. Заява буде спільна за результатами зустрічі. Вона письмова. Однак президент США може це зробити. У нас були такі випадки.

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Потрібно дати інтерв'ю для ключових американських ЗМІ. Сподіваюсь, що це буде у нашого президента. У нього тиждень перебування у Вашингтоні й Каліфорнії. І за цей час можна дати інтерв'ю медіа США.

Про тест Зеленського як політика

Давидюк: Тестом на президентськість (Зеленського – 24 канал) була зустріч із Дональдом Трампом. Я не думаю, що зустріч із Байденом – тест для Зеленського, чи є він президентом та надсерйозним політиком.

Це історія не про одну людину, а про державу. Зеленський свій тест пройшов. Він бачився з Трампом, вів переговори. Зараз дуже важливо не доводити про себе, а зіграти для держави.

Я думаю, що привезені контракти й домовленості матимуть результат. Якщо він іміджево буде грати винятково на себе, він програє. Якщо гратиме на державу, то виграє.

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