Об этом в программе 24 канала "Что это было" с Сергеем Лещенко сказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Также политолог Николай Давыдюк рассказал о "тестировании" Зеленского.

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О взаимоотношениях Украины и США

Чалый: Америка – это наш баланс. Для того, чтобы сбалансировать те риски и угрозы, которые идут от России. В этом у нас сейчас наибольший интерес в США.

Можем ли мы для них стать суперинтересными как рынок? Наш рынок не так велик по сравнению с Китаем или ЕС.

О самой большой проблеме Украины

Чалый: Сегодня самая большая проблема Украины – это даже не коррупция. Однако может зайти олигарх и напрямую решить свои личные проблемы. Сейчас 100 миллиардов гривен простили бизнесменам.

Почему они не возвращают долги, а вместо этого закручивают гайки простым людям? Если закручивать гайки, то закручивайте всем.

Я уверен, если бы у нас высвободились эти ресурсы (100 или 200 миллиардов гривен), мы бы могли закупить вооружение и защитить себя надежнее.

О встрече Джо Байдена и Зеленского

Чалый: Уже есть информация о том, что будет содержаться в заявлении (Зеленского и Байдена – 24 канал). Я бы так сказал, что это не новый качественный этап отношений. Вероятно, это завершение паузы в отношениях, новая динамика.

У нас Комиссия стратегического партнерства в 2018 году не проводилась, сейчас в заявлении будет, что она будет проведена. Возможно, эта комиссия будет проведена, где будет представлен президентом Украины план трансформации.

Заметьте! Это комиссия, которая создается для того, чтобы договоренности президентов имплементировать в конкретные решения. Речь идет об энергетическом секторе, экономике, политике, обороне, безопасности и кибердиалоге.

О медийной составляющей встречи

Чалый: Рабочий визит очень насыщен, очень много разных встреч и договоренностей. Откровенно скажу, что через 2 года пандемии и смены власти не было визита президента в США.

Единственное, что такой рабочий визит не предполагает подхода, когда собираются все СМИ. К сожалению, этого нет. Поэтому поработать над информационным распространением результатов визита еще придется.

Невыход к прессе – это протокольные вещи. Заявление будет совместное по результатам встречи. Оно письменное. Однако президент США может это сделать. У нас были такие случаи.

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Нужно дать интервью для ключевых американских СМИ. Надеюсь, что это будет у нашего президента. У него неделя пребывания в Вашингтоне и Калифорнии. И за это время можно дать интервью медиа США.

О тесте Зеленского как политика

Давыдюк: Тестом на президентскость (Зеленского – 24 канал) была встреча с Дональдом Трампом. Я не думаю, что встреча с Байденом – тест для Зеленского, является ли он президентом и сверхсерьезным политиком.

Это история не об одном человеке, а о государстве. Зеленский свой тест прошел. Он виделся с Трампом, вел переговоры. Сейчас очень важно не доказывать о себе, а сыграть для государства.

Я думаю, что привезенные контракты и договоренности будут иметь результат. Если он будет играть исключительно на себя, он проиграет. Если будет играть на государство, то выиграет.

Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео