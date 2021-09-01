Він працює у звичному режимі. Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів політолог Микола Давидюк.
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Він пригадав, що Зеленський зустрічався ще раніше з 45-м президентом США Дональдом Трампом, з очільником Франції Еммануелем Макроном. До того ж на посаді він перебуває вже протягом 2 років.
"Це не тест Зеленського на політика. Тестом на президентськість була зустріч з Трампом", – зазначив експерт.
Давидюк: Це історія не про одну людину, а про державу
Давидюк зауважив, що з главою держави до США поїхала ціла команда. Наприклад, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який спілкувався з представниками трильйонної компанії Google.
Під час візиту до Штатів кожен з команди президента представляє якусь сферу: аграрну, оборонну, економічну, промислову.
Це історія не про одну людину, а про державу. Зараз дуже важливо не доводити про себе, а зіграти для України,
– пояснив політолог.
На його думку, привезені з США контракти й домовленості, фундаменти наступних рішень – це буде результатом поїздки. Втім якщо Зеленський буде грати виключно на себе, то програє. Якщо гратиме на державу – виграє.
Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео 24 каналу
Візит Зеленського до США: останні новини
- Володимир Зеленський з дружиною 31 серпня прибув до Сполучених Штатів. Вже 1 вересня о 21:00 розпочалася його зустріч з Джо Байденом. Президенти мають порушити теми війну на Донбасі, окупацію Криму Росією, питання "Північного потоку-2".
- У перший день візиту він провів низку важливих зустрічей. Зокрема обговорив з директором NASA космічні проєкти, до яких може долучитись Україна.
- Глава держави також виступив з промовою, у якій розповів для аналітичних центрів США про програму трансформації України.
- За результатами візиту Україна отримає від Штатів інноваційні препарати проти коронавірусу. Мовиться 20 тисяч флаконів Bamlanivimab і 40 тисяч флаконів Etesevimab.