Рівень води у Міссісіпі піднявся щонайменше на 2,1 метра. Окрім того, фахівці кажуть, що це – не межа. У найближчі години ситуація може ускладнитися.

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Потужні вітри призвели до того, що Міссісіпі змінила свій напрямок.

Представник Геологічної служби Скотт Пер'єн заявив, що на околицях Нового Орлеану Міссісіпі текла у зворотному напрямку. Її швидкість сягала 1,5 метра за секунду.

Я пам'ятаю, що подібне відбувалося під час урагану Катріна, але це вкрай незвичайне явище,

– наголосив Пер'єн.

Іда вже завдає руйнувань

На узбережжі Мексиканської затоки Іда вже завдала значних руйнувань.

Зокрема, сильний вітер повиривав дерева та обірвав лінії електропередачі.

Без світла залишилися понад 450 тисяч населених пунктів.

Ураган Іда змінив напрямок течії річки Міссісіпі: дивіться відео

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