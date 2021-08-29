За даними ЗМІ, ураган "Іда" може стати з найсильніших ураганів за всю історію США. Станом на 29 серпня без світла залишилися понад 100 тисяч людей.
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На узбережжі Мексиканської затоки фіксують височезні хвилі. Швидкість вітру вже сягає 150 кілометрів за годину. Водночас фахівці прогнозують, що у найближчі години ситуація лише ускладнюватиметься.
Губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс заявив: "нас чекає великий виклик". Політик попросив людей не легковажити і за можливості перебратися з узбережжя у безпечне укриття. Процес евакуації розпочався ще напередодні.
Також провести евакуація наказала пані мер Нового Орлеана Латоя Кантрелл. Водночас багато людей залишаються на територіях, які опиняться в епіцентрі небезпеки.
Реакція Білого дому
- Президент США Джо Байден на федеральному рівні оголосив у Луїзіани режим надзвичайної ситуації.
- Окрім того, у Білому домі вже повідомили, що Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій допомагатиме місцевим медикам.
- Зокрема, у Луїзіану планують близько 150 медпрацівників і 50 швидких.
Ураган "Іда" наближається до США: дивіться відео
"Іда" насувається у роковини "Катріни"
- Особливої моторошності ситуації додає те, що "Іда" насувається на узбережжя США 29 серпня – у роковини "Катріни".
- Цей ураган сколихнув Штати у 2005 році. Жертвами "Катріни" стали 1836 людей.
- Цей ураган вважають найстрашнішим в історії США. В епіцентрі лиха тоді опинився Новий Орлеан.