За даними ЗМІ, ураган "Іда" може стати з найсильніших ураганів за всю історію США. Станом на 29 серпня без світла залишилися понад 100 тисяч людей.

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На узбережжі Мексиканської затоки фіксують височезні хвилі. Швидкість вітру вже сягає 150 кілометрів за годину. Водночас фахівці прогнозують, що у найближчі години ситуація лише ускладнюватиметься.

Губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс заявив: "нас чекає великий виклик". Політик попросив людей не легковажити і за можливості перебратися з узбережжя у безпечне укриття. Процес евакуації розпочався ще напередодні.

Також провести евакуація наказала пані мер Нового Орлеана Латоя Кантрелл. Водночас багато людей залишаються на територіях, які опиняться в епіцентрі небезпеки.

Реакція Білого дому

Президент США Джо Байден на федеральному рівні оголосив у Луїзіани режим надзвичайної ситуації.

Окрім того, у Білому домі вже повідомили, що Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій допомагатиме місцевим медикам.

Зокрема, у Луїзіану планують близько 150 медпрацівників і 50 швидких.

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