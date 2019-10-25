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      Ураган "Катріна" затопив майже ціле місто у США, люди опинилися у пастці: шокуючі факти та фото

      Одна історія 291 Читать новость на русском

      Ураган "Катріна" був найбільш руйнівним ураганом в історії Сполучених Штатів Америки. Катаклізм практично спустошив північне узбережжя Мексиканської затоки та залишив після себе велику кількість жертв і збитки на рекордну суму.

      Щороку наприкінці літа в Атлантичному басейні формуються десятки небезпечних циклонів та ураганів. Проте в серпні 2005 року узбережжя відчуло негоду небувалої сили.

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      Ураган, який отримав назву "Катріна", сформувався в районі Багамських островів 23 серпня. Наступні 5 днів він набирався сили та впевнено прямував до берегів Сполучених Штатів. Південна Флорида, Луїзіана, Міссісіпі, Алабама та Флорида опинилися в зоні підвищеної небезпеки. Швидкість вітру, який не вщухав практично тиждень, сягала 77 м/с.

      Перший удар урагану на узбережжі прийняв на себе штат Флорида. В результаті – понад мільйон жителів залишилися без світла. Вітер з легкістю зривав з будівель фрагменти дахів, виламував дорожні знаки та дерева.

      Ураган
      Ураган "Катріна" руйнував все на своєму шляху

      Далі ураган узяв курс на Мексиканську затоку, на водних територіях якої була розташована велика кількість нафтових платформ. Евакуація персоналу, який працював на них, розпочалася негайно.

      Високі хвилі, які здійняв вітер, розкидали величезні судна, наче іграшкові. Шквал сягав 250 кілометрів на годину. За наказом президента США Джорджа Буша штати Луїзіана, Міссісіпі, Алабама та Флорида були оголошені зоною стихійного лиха. На територіях, яким загрожувала найбільша небезпека, було організовано загальну евакуацію.

      Ураган різко повернув на північ та попрямував до міста Новий Орлеан. Мешканці цього міста найбільше відчули на собі силу катаклізму. Захисна система міста не була готова до бурі такої неймовірної сили, адже 70 % міста побудовано нижче рівня моря. Окрім того, воно із трьох сторін омивається водою.

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      Зі всіх сторін його захищала система дамб і насипів, проте навіть найвищі з них були заввишки 4,5 метрів. Цього виявилося критично мало, адже висота хвиль подекуди сягала 8 метрів.

      Через невчасне оголошення про евакуацію з міста змогли вибратися лише 80 % населення. На небезпечній території залишалося близько 150 тисяч осіб, здебільшого це були мешканці бідних районів міста. На магістралях, які вели з Нового Орлеана, утворилися багатокілометрові затори.

      Тисячам людей загрожувала небезпека. Близько 30 тисяч – зібралися, щоб перечекати негоду в тимчасовому укритті, облаштованому на стадіоні "Супердом". Проте, дехто так і не наважився покинути свої домівки.

      Затоплений Новий Орлеан через ураган
      Затоплений Новий Орлеан через ураган "Катріна"

      Вранці 29 серпня декілька дамб у місті все-таки не витримали удару стихії. Всього за ніч рівень води в місті піднявся на 6 метрів. 80 % населеного пункту було затоплено. Люди опинилися в пастці. Виходу з міста не було, вода постійно прибувала, ніхто не знав, як довго доведеться чекати на порятунок.

      Мешканці рятувалися на дахах будівель, запасів їжі та питної води було критично мало. У лікарнях, де перебували важкохворі, була загроза вимкнення аварійних генераторів. Ситуація в місті нагадувала сцени із фільму про апокаліпсис. Люди були у відчаї.

      Операції з порятунку розпочалися, як тільки негода покинула місто. В них брали участь 43 тисячі бійців Національної гвардії США, а також тисячі службовців берегової охорони та регулярних військ.

      Людей рятувала Нацгвардія США
      Людей рятувала Нацгвардія США

      Проте ситуація в місті загострилася через спалах злочинності. Тисячі мародерів кинулися грабувати покинуті та затоплені магазини. У різних районах було чутно постріли, тож велика частина сил була кинута на боротьбу зі злочинцями.

      Жахлива негода 2005 року забрала 1836 людських життів та увійшла в історію, як найдорожчий атлантичний ураган. Загальні збитки, які він завдав Сполученим Штатам, складали 81 мільярд доларів. Катаклізм залишив після себе мільйони зруйнованих життів. Багато жителів міст, яких зачепила негода, вже ніколи не повернуться у свої домівки.

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      Автор: Ігор Шишак
      Теги: Історія Постраждалі Новини США Одна історія Стихійні лиха Жертви
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