Ураган "Катрина" затопил почти целый город в США, люди оказались в ловушке: факты и фото

Ураган "Катрина" был самым разрушительным ураганом в истории Соединенных Штатов Америки. Катаклизм практически опустошил северное побережье Мексиканского залива и оставил после себя большое количество жертв и ущерб на рекордную сумму.

Каждый год в конце лета в Атлантическом бассейне формируются десятки опасных циклонов и ураганов. Однако в августе 2005 года побережье почувствовало непогоду небывалой силы.

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Ураган, который получил название "Катрина", сформировался в районе Багамских островов 23 августа. Следующие 5 дней он набирался силы и уверенно направлялся к берегам Соединенных Штатов. Южная Флорида, Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида оказались в зоне повышенной опасности. Скорость ветра, который не утихал практически неделю, достигала 77 м/с.

Первый удар урагана на побережье принял на себя штат Флорида. В результате – более миллиона жителей остались без света. Ветер с легкостью срывал из зданий фрагменты крыш, выламывал дорожные знаки и дерева.



Ураган "Катрина" разрушал все на своем пути

Далее ураган взял курс на Мексиканский залив, на водных территориях которого было расположено большое количество нефтяных платформ. Эвакуация персонала, работавшего на них, началась немедленно.

Высокие волны, которые поднял ветер, разбросали огромные суда, как игрушечные. Шквал достигал 250 километров в час. По приказу президента США Джорджа Буша штаты Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида были объявлены зоной стихийного бедствия. На территориях, которым угрожала наибольшая опасность, было организовано общую эвакуацию.

Ураган резко повернул на север и направился в город Новый Орлеан. Жители этого города больше всего почувствовали на себе силу катаклизма. Защитная система города не была готова к бури такой невероятной силы, 70% города построено ниже уровня моря. Кроме того, оно с трех сторон омывается водой.

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Из всех сторон его защищала система дамб и насыпей, однако даже самые высокие из них были высотой 4,5 метров. Этого оказалось критически мало, ведь высота волн местами достигала 8 метров.

Из-за несвоевременного объявления об эвакуации из города смогли выбраться только 80% населения. На опасной территории оставалось около 150 тысяч человек, в основном это были жители бедных районов города. На магистралях, ведущих из Нового Орлеана, образовались многокилометровые пробки.

Тысячам людей угрожала опасность. Около 30 тысяч – собрались, чтобы переждать непогоду во временном укрытии, обустроенном на стадионе "Супердом". Однако, некоторые так и не решился покинуть свои дома.



Затопленный Новый Орлеан из-за урагана "Катрина"

Утром 29 августа, несколько дамб в городе все-таки не выдержали удара стихии. Всего за ночь уровень воды в городе поднялся на 6 метров. 80% населенного пункта были затоплены. Люди оказались в ловушке. Выхода из города не было, вода постоянно прибывала, никто не знал, как долго придется ждать спасения.

Жители спасались на крышах зданий, запасов еды и питьевой воды было критически мало. В больницах, где находились тяжелобольные, была угроза отключения аварийных генераторов. Ситуация в городе напоминала сцены из фильма об апокалипсисе. Люди были в отчаянии.

Операции по спасению начались, как только непогода оставила город. В них участвовали 43 тысяч бойцов Национальной гвардии США, а также тысячи служащих береговой охраны и регулярных войск.

Людей спасала Нацгвардия США

Однако ситуация в городе обострилась из-за вспышки преступности. Тысячи мародеров бросились грабить покинутые и затопленные магазины. В разных районах были слышны выстрелы, поэтому большая часть сил была брошена на борьбу с преступниками.

Ужасная непогода 2005 года унесла 1836 человеческих жизней и вошла в историю, как самый дорогой атлантический ураган. Общие убытки, которые он нанес Соединенным Штатам, составляли 81 миллиард долларов. Катаклизм оставил после себя миллионы разрушенных жизней. Многие жители городов, которых коснулась непогода, уже никогда не вернутся в свои дома.